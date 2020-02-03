ليدي غاغا في أول ظهور علني لها برفقة حبيبها الجديد في Super Bowl!

أقيم حفل ما قبل بطولة الدوري الوطني لكرة القدم Super Bowl يوم السبت الماضي، حيث قدّمت ليدي غاغا أداءً حيوياً ومثيراً خلال الحفل في ميامي.

وظهرت ليدي غاغا على المسرح وهي ترتدي لانجوري من الترتر الأزرق والذي جاء بقطعتين متصلتين ببعضهما كما نسّقت معه حذاء متوسط الطول مطابق تماماً له، ولوّنت شعرها بنفس اللون.

وحضرت ليدي غاغا المباراة الأولى في الدوري الوطني في ميامي والتي أقيمت في ملعب هارد روك، إلا ان الغريب لم تكن وحيدة بل كانت برفقة حبيبها الجديد مايكل بولانسكي.

وشوهدت غاغا وهي خارجة من الملعب بينما كانت تلف ذراعها حول ذراع حبيبها الجديد في ظهور علني لهما معاً حيث كانت ترتدي فستان أسود من الشيفون نسّقت معه شعرها باللون الوردي بينما أضافت بعض الترتر حول عينيها.

ويبدو واضحاً بأن غاغا في علاقة جديّة رومانسية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فيسبوك وهو خريج جامعة هارفرد.

ويُشاع بأن غاغا التقت بمايكل من خلال حفلة عيد ميلتد شون باركر التي أقامها في منزله واتي كان مايكي وغاغا من ضمن الحضور، كما تواجد مايكل ضممن الحضور في حفل Super Bowl يوم السبت الماضي.

وخلال وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع رُصدت غاغا وهي تقبّل مايكل على شرفة الفندق في ميامي حيث زعمت مصادر قريبة بأنه المغنية تحب مايكل.

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