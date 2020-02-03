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ليدي غاغا في أول ظهور علني لها برفقة حبيبها الجديد في Super Bowl!

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 04:00
ليدي غاغا
ليدي غاغا

أقيم حفل ما قبل بطولة الدوري الوطني لكرة القدم Super Bowl يوم السبت الماضي، حيث قدّمت ليدي غاغا أداءً حيوياً ومثيراً خلال الحفل في ميامي.

وظهرت ليدي غاغا على المسرح وهي ترتدي لانجوري من الترتر الأزرق والذي جاء بقطعتين متصلتين ببعضهما كما نسّقت معه حذاء متوسط الطول مطابق تماماً له، ولوّنت شعرها بنفس اللون.

Loved-up: Lady Gaga departed the Super Bowl LIV Kansas City Chiefs v San Francisco 49ers game at the Hard Rock Stadium in Miami Gardens on Sunday with new beau Michael Polansky

وحضرت ليدي غاغا المباراة الأولى في الدوري الوطني في ميامي والتي أقيمت في ملعب هارد روك، إلا ان الغريب لم تكن وحيدة بل كانت برفقة حبيبها الجديد مايكل بولانسكي.

Couple: The singer, 33, and her tech CEO beau wrapped their arms around each other as they left the stadium after the Super Bowl

وشوهدت غاغا وهي خارجة من الملعب بينما كانت تلف ذراعها حول ذراع حبيبها الجديد في ظهور علني لهما معاً حيث كانت ترتدي فستان أسود من الشيفون نسّقت معه شعرها باللون الوردي بينما أضافت بعض الترتر حول عينيها.

Look: Gaga cut a stylish figure for the evening, donning a black sleeveless dress with large straps while she styled her pink locks into a dramatic ponytail

ويبدو واضحاً بأن غاغا في علاقة جديّة رومانسية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فيسبوك وهو خريج جامعة هارفرد.

ويُشاع بأن غاغا التقت بمايكل من خلال حفلة عيد ميلتد شون باركر التي أقامها في منزله واتي كان مايكي وغاغا من ضمن الحضور، كما تواجد مايكل ضممن الحضور في حفل Super Bowl يوم السبت الماضي.

وخلال وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع رُصدت غاغا وهي تقبّل مايكل على شرفة الفندق في ميامي حيث زعمت مصادر قريبة بأنه المغنية تحب مايكل.

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