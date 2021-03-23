ليلة فتيات لطيفة تجمع سيلينا غوميز وتايلور سويفت.. والمعجبون يطالبون بأغنية تجمعهما!

واجهت النجمة "سيلينا غوميز" صعوبات كثيرة في رؤية صديقتها المفضّلة "تايلور سويفت" بسبب جدول أعمالهما المليء والقواعد التي فُرضت للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

ويبدو واضحًا أن النجمتين قد التقيتا بالرغم من كل الصعوبات حيث نشرت "سيلينا" صورةً تجمعها مع "تايلور" عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم أمس الاثنين.

وظهرت المغنية البالغة من العمر 28 عامًا وهي ترتدي بدلة رياضية سوداء، بينما "تايلور" كانت ترتدي بيجاما رمادية وتحمل بيديها قطتها.

وعلقّت "سلينا" على الصورة بقولها: "كيندا فوتت واحدة من هذه"، وانتقل المعجبين إلى قسم التعليقات فمنهم من أشاد بصداقتهما القوية ومنهم من توسّل إليهما لتأليف أغاني معًا.

وكانت "سيلينا" و"تايلور" صديقات منذ ما يقارب أكثر من 13 عامًا عندما واعدت كل منهما إخوة جوناس عام 2008، كما أوضحت "سيلينا" خلال فترة مرضها أن "تايلور" وقفت بجانبها ودعمتها، فقالت: "شكرًا لك ياتايلور على البقاء بجانبي للابد لقد علمتني الكثير وتجاوزت كل هذا معي وبقيتي تذكريني بأن أكون إنسانًا أفضل".

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