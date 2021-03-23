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ليلة فتيات لطيفة تجمع سيلينا غوميز وتايلور سويفت.. والمعجبون يطالبون بأغنية تجمعهما!

منشور 23 آذار / مارس 2021 - 07:40
سيلينا غوميز وتايلور سويفت
سيلينا غوميز وتايلور سويفت

واجهت النجمة "سيلينا غوميز" صعوبات كثيرة في رؤية صديقتها المفضّلة "تايلور سويفت" بسبب جدول أعمالهما المليء والقواعد التي فُرضت للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

ويبدو واضحًا أن النجمتين قد التقيتا بالرغم من كل الصعوبات حيث نشرت "سيلينا" صورةً تجمعها مع "تايلور" عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم أمس الاثنين.

BFF: Selena Gomez, 28, shares snaps with bestie Taylor Swift, 31, as she writes 'kinda missin this one,' as they cozied up at home with Swift's cat Benjamin

وظهرت المغنية البالغة من العمر 28 عامًا وهي ترتدي بدلة رياضية سوداء، بينما "تايلور" كانت ترتدي بيجاما رمادية وتحمل بيديها قطتها.

وعلقّت "سلينا" على الصورة بقولها: "كيندا فوتت واحدة من هذه"، وانتقل المعجبين إلى قسم التعليقات فمنهم من أشاد بصداقتهما القوية ومنهم من توسّل إليهما لتأليف أغاني معًا.

Famous friends: First sharing one of the snaps back in 2019, Gomez gushed over the Evermore singer being by her side for all these years

وكانت "سيلينا" و"تايلور" صديقات منذ ما يقارب أكثر من 13 عامًا عندما واعدت كل منهما إخوة جوناس عام 2008، كما أوضحت "سيلينا" خلال فترة مرضها أن "تايلور" وقفت بجانبها ودعمتها، فقالت: "شكرًا لك ياتايلور على البقاء بجانبي للابد لقد علمتني الكثير وتجاوزت كل هذا معي وبقيتي تذكريني بأن أكون إنسانًا أفضل".

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