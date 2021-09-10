ليلي كولينز تتألق في حفل زفافها.. جمال وبساطة وأنوثة!

شاركت نجمة Emily In paris " ليلي كولينز" أخبارها السعيدة مع متابعينها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت النجمة أنها تزوجت بشكل مفاجىء من خطيبها تشارلي ماكدويل خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد فترة خطوبة دامت لمدة عام، حيث أقامت حفلتها وجلسة التصوير في Colorado's Dunton Hot Springs.

ونشرت ليلي بعض صور من حفل زفافها عبر "انستغرام" حيث كانت ترتدي فستان ابيض ضيّق وطويل من الدانتيل الأنيق بينما كانت في أحضان الطبيعة.

وعلّقت ليلي في إعلانها عن الزواج بقولها: "لم ارغب بأن أكون مع أحداً أكثر منك والآن أنا زوجتك ففي 4 سيبتمبر أصبحنا رسمياً كل منا للآخر إلى الابد وأنا أحبك".

وانتقل العديد من أصدقاء ليلي كولينز من المشاهير لتهنأتها بزفافها، منهم ريس ويذرسبون وتان فرانس وسارة هايلاند، بالإضافة إلى العديد منهم.

للمزيد عن النجوم.. تابع buzz بالعربي: