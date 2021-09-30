ليندسي لوهان ترغب بممارسة الجنس مع 36 رجلًا.. وهؤلاء النجوم من بينهم!

عادت فضيحة النجمة الأمريكية ليندسي لوهان إلى الواجهة من جديد بعد أن أعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر قائمة الجنس التي كتبتها لوهان وتضمنت أسماء 36 رجلاً أرادت ممارسة الجنس معهم.

وتضم قائمة ليندسي لوهان نجومًا عالميين من بينهم: جواكين فينيكس، وزاك إيفرون، وآدم ليفين، وجاستن تيمبرليك وشخصية "كريستيان جراي"، التي جسد دوره جيمي دورنان.

وكان الهدف من إعادة نشر القائمة هو تسليط الضوء على شهوانية لوهان وحبها للرجال والعلاقات الجنسية ، رغم تسريب القائمة لأول مرة في عام 2014 أي قبل حوالي 7 سنوات، وفي ذلك الوقت أعربت النجمة عن غضبها من هذا السلوك.

وفي وقت سابق، أطلَّقت لوهان مجموعة مجوهراتها المستوحاة من جائحة فيروس كورونا، وهي عبارة عن أقراط وقلادة مطابقة على شكل أقفال صغيرة والتي تدل على الإنغلاقات التي شهدتها البلاد، ويبلغ سعر المجموعة 260 دولار أمريكي.