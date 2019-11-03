ليندسي لوهان تغادر منصة الضيوف في سباق فلامنغو لهذا السبب!

أقام Derby Day دورة سباق مستوحاة من الفلامنغو في ملبورن بحضور النجمة "ليندسي لوهان" وشقيقتها أليانا البالغة من العمر 25 عاماً.

وظهرت ليندسي بإطلالة رائعة مستوحاة من عنوان السباق الفلامنغو الإسباني حيث ارتدت فستان بالأبيض والأسود طويل من الأمام وقصير من الخلف كما نسّقت معه قبعة مطابقة.

أما شقيقتها فقد ارتدت بنطال وبليزر باللون الأبيض ونسّقت معه قبعة وحقيبة يد وحذاء مطابق بينما وقفت بجانب شقيقتها ليندسي.

وبالرغم من أناقة حضور ليندسي إلا أن شقيقتها أفسدت عليها حضورها وإطلالتها بسكب الشراب على فستانها مما جعلها تغادر السباق وتترك الضيوف.

ووفقاً لصحيفة "Sunday Telegraph" فإن النجمة لم تكن سعيدة بهذا الحادث، حيث قال أحد الشهود: "لم تكن ليندسي سعيدة لكنها لم تخسره تماماً فكل شيء كان جيداً في الجاكيت".

واتصلت صحيفة Daily Mail Australia بمدير أعمال ليندسي للتعليق على القصة لكنها لم تجب.

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