ليندسي لوهان "ملكة اليوغا" بجسد مثالي رائع (صورة)

استغرقت النجمة الأمريكية "ليندسي لوهان" أقل من ساعة ليطلق عليها اسم "ملكة اليوغا".

شاركت "ليندسي لوهان"، البالغة من العمر 33 عامًا، متابعيها الذين يصل عددهم أكثر من 8.5 مليون شخص على موقع "إنستغرام" صورة نادرة لها بعد ممارستها التمارين الرياضية ظهر يوم الأحد الماضي، وأثبتت أنها لا تزال تتمتع بجسد صحي ولياقة بدنية رائعة لأداء اليوغا.



في صورة السيلفي التي التقطتها أمام المرآة، تُطل "ليندسي"، المقيمة في مدينة دبي، في غرفة منزلها مُرتدية شورت أبيض وحمالة صدر رياضية بيضاء، بينما لم تضع مستحضرات تجميل على بشرتها نهائيًا، وبقيت حافية القدمين، وكتبت: "بدأت اليوغا بممارسة اليوغا".

وانهالت التعليقات الإيجابية على صورتها، حيث أثنى الكثيرون على جسدها الرشيق وإيجابيتها، وطبعًا لا كان لا بد من التعليقات السلبية التي قابلها محبوها بالغضب.

وأشيع في وقت سابق أن النجمة مستعدة للمشاركة في مسلسل Cursed إلى جانب النجم "ميكي رورك"، ويأتي ذلك بعد إطلاق أغنيتها Back to Me.