ليوناردو دي كابريو يتصرف بشقاوة مع حبيبته التي تصغره بـ23 عامًا.. والأخيرة تتألق كلبؤة وسط البحر (صور)

من النادر رؤية النجم الأمريكي "ليوناردو دي كابريو" يستمتع بوقته منفردًا، فدائمًا ما نراه مع حبيبته عارضة الأزياء الأرجنتينية "كاميلا مورون" التي تصغرره بـ23 عامًا.

توجَّه "ليوناردو دي كابريو" وحبيبته الحسناء إلى شاطئ سانت بارتس الواقع في جزر الكاريبي، واختارت "كاميلا مورون" ارتداء بكيني مؤلف من قطعتين بطبعة جلد النمر مُستعرضةً رشاقتها وقوامها المثير، في حين اختار النجم ارتداء شورت أسود وبقي عاري الصدر.













ورغم أن فارق السن بينهما كبير، إذ يبلغ "ليوناردو" الـ45 من عمره و"مورون" الـ22 من عمرها، إلّا أن النجم يحاول السير على أهواء حبيبته والتصرف معها بشقاوة؛ ففي أي علاقة عاطفية لا بد للطرفين أن يتكيَّف مع الفرد الآخر واهتماماته، حيث نراه ممسكًا بكاميرا GoPro زرقاء يوثِّق مجريات عطلتهم الشاطئية، بينما هي تبادله الضحكات.

تأتي النزهة بعد يوم من رؤية "ليوناردو" محدِّقًا بهاتفه بينما جلست "كاميلا" إلى جانبه بإطلالتها البيضاء المثيرة، لكن انتباه الممثل وتركيزه لم يسلط ناحيتها على الإطلاق.

يذكر أن علاقة "ليوناردو دي كابريو"، بطل فيلم Titanic، و"كاميلا مورون"، التي يكون أسطورة التمثيل "آل بتشينو" زوج والدتها وصديق مقرب للنجم، بدأت في أواخر شهر أبريل حينما شوهد "دي كابريو" يغادر شقتها، ومنذ ذلك الحين، اجتمعا في العديد من المناسبات بما في ذلك مهرجان كوتشيلا، وعيد ميلاد مقدمة البرامج الكوميدية "إلين دي جينيرس".

ولا يمكننا نسيان الأسماء الكبيرة التي جمعتها علاقة غرامية مع النجم، من بينهن عارضة الأزياء الأمريكية "ناعومي كامبل"، والعارضة الحسناء "كيندال لي"، والممثلة الأمريكية "بليك ليفلي"، وغيرهن الكثير.