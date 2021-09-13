مادونا وجاستين بيبر وجينيفر لوبيز يقودون النجوم خلال حفل MTV VMAs 2021!

أقيم الحدث الموسيقي الكبير حفل توزيع جوائز الموسيقى MTV Video Music Awards لعام 2021 في مركز باركليز، يوم الأحد الماضي.

وافتتح الحفل الكبير والذي سلّط الضوء على موسيقى البوب، النجمة العالمية مادونا وتبعها بعد ذلك النجم المليء بالطاقة جاستين بيبر والذي قدّم أغنية Stay.

وتبعت ثنائي البوب النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" والتي ظهرت بإطلالة متألقة كعادتها على المسرح لتتبعها بعد ذلك النجمة رودريغو وتشعلان المسرح.

وتصدّر جاستين بيبر القائمة هذا العام بسبعة ترشيحات بما في ذلك أفضل فيديو للعام POPSTAR وفنان العام، والذي سيتنافس عليه مع ميغان ثاي ستاليون مع أريانا غراندي ودوجا كات ورودريجو وتايلور سويفت.

بالإضافة إلى حصول الفرقة الكورية BTS على جائزة أفضل فرقة خلال عام 2021 خلال حفل توزيع الجوائز.

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