ماركوس فيهلي وخطيبه يرحبان بطفلتهما "ليلى"..وينشران هذه الصورة!

رحب المغني الإيرلندي " ماركوس فيهلي" وخطيبه " كايلين أونيل" بطفلتهما "ليلى" من أم بديلة، وشاركا متابعيهما الأنباء عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك الثنائي المثلي الأخبار السعيدة مع متابعيهم عبر موقع "تويتر"، فنشر "ماركوس" صوة تجمعه بخطيبه يجران عربة أطفال في إحدى المستشفيات بينما رفعا يديهما عاليًا، وكتب: "ولدت طفلتنا ليلى بتاريخ واحد أكتوبر في تمام الساعة 7:27 مساءً، إننا أسعد والدين في العالم".

يذكر أن الثنائي أعلنا خبر حملهما في شهر مايو الماضي تزامنًا مع يوم ميلاد "ماركوس"، حيث نشر صورة للجنين عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب: "أشكركم لمعايداتكم بمناسبة عيد ميلادي، يعتبر هذا أكثر عيد ميلاد مميز لأخبركم أننا سنصبح والدين لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام. "

وقد أعلن الثنائي خطوبتهما بعد مرور ستة أعوام على علاقتهما، وحاول "ماركوس" إبقاء علاقتهما وحياتهما الشخصية بعيدًا عن وسائل الإعلام، فخطيبه هادئ وخجول وليس له علاقة بعالم الموسيقى.