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ماريا كاري تتحول إلى رجل في تحدي "مسح المرايا" على "تيك توك"

منشور 20 حزيران / يونيو 2021 - 09:51
ماريا كاري
ماريا كاري

أعادت النجمة الأمريكية ماريا كاري إحياء أشهر تحديات تطبيق "تيك توك"، "تحدي مسح المرايا"، احتفالًا بذكرى طرح أغنيتها الشهيرة Obsessed، التي أصدرتها قبل 12 عامًا.

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تظهر ماريا كاري في الفيديو تقوم بمسح زجاج المرآة مُرتديةً روب نوم وردي ووجها مغطى بقناع أخضر اللون، وشعرها ملفوف بلفافات، ثم تعمل على مسح الزجاج لتتحول إلى كامل أناقتها وجمالها مُرتديةً فستانًا أسودًا مُثيرًا، ومُسدلة شعرها الأشقر على جانبي كتفها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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والمُثير للاهتمام أنها عندما أعادت مسح المرآة من جديد، تحوَّلت إلى شاب كالذي ظهر في الفيديو المصوَّر الخاص بأغنيتها Obssessed، والذي شببه العديدون بشخصية مغني الراب الأمريكي "إيمينيم".

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وعلَّقت كاري على الفيديو: "من أجل المزاح فقط.. مقتطفات من حياتي خلال الحظر عندما كنت كا ما افعله هو مسح الاسطح".

يذكر أن أغنية Obssessed  أطلقتها كاري لنفي مزاعم علاقتها بـ"إيمينيم"، حيث ظهر في الفيديو المصوَّر شخص يشبه أيمنيم يرتدي ملابس تشبه تلك التي يرتديها النجم عادة ويقوم بملاحقتها ومطاردتها.

 

كلمات دالة:ماريا كارينجومفنمشاهير هوليوودهوليوودتيك توكتحدي مسح المراياTikTok

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