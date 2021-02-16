ماشين غان يرتدي دماء حبيبته حول رقبته.. وأحد المتابعين: "إنها بعض الطقوس المخيفة"!

بينما تأتي الرومانسية في شكل إيماءات عاطفية ورومانسية للعديد من الأشخاص، إلَّا أن الأمر مختلف بالنسبة للمغني الأمريكي " ماشين غان كيلي" الذي عبر عن حبه بالدم.

في ضوء عيد الحب، ترك المغني الشاب معجبيه في حالة من الذهول والصدمة بعد نشره صورة لقلادة زجاجية صغيرة مستديرة تحوي قطرة دماء من حبيبته النجمة الأمريكية "ميغان فوكس"، وعلَّق: ""أنا أضع دمك حول رقبتي".

وأطلق "ماشين غان كيلي" على عيد الحب اسم "عيد حب دموي".

تركت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين المعجبين حيث أعجب البعض بهذه الطريقة للتعبير عن حبه لحبيبته، بينما كان البعض الآخر غير مرتاح لها.

وعلَّق أحد المستخدمين: "الدماء حول الرقبة تعبير رومانسي للغاية".

وكتب آخر: "يا الهي، إنها بعض الطقوس المخيفة".

وأشاد آخر بعلاقتهما، وكتب: "هذا يجعلني سعيدًا حقًا، لقد عملت وسائل الإعلام بمهاجمة هذين الشخصين عدة مرات، لكن رؤيتهما سعيدين معًا في بناء حياتهم المهنية ودعم بعضهم البعض أمر مذهل".

في حين شبههم البعض بالثنائي السابق الممثلة الأمريكية "أنجلينا جولي" والممثل الأمريكي " بيلي بوب ثورنتون"، حيث كانا من أكثر ثنائيات هوليوود إثارة للجدل.

يذكر أن "ميغان فوكس" انفصلت عن زوجها "بريان أوستن" في شهر مايو الماضي وذلك بعد 10 سنوات على الزواج، وأكّدا الثنائي بأنهما في علاقة صداقة مذهلة بعد الانفصال، لكن ما جرى بعد ذلك لا يبشر بخير مع وجود أطفال بينهما.