مالك يخطط لقتل كيندال جينر أمام منزلها..وهكذا تعاملت الأخيرة مع الموقف الصعب!

تمكنت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر في الحصول على أمر تقييدي إزاء رجل زعم أنه سافر إلى الولايات المتحدة لإطلاق النار عليها.

ذكر موقع TMZ الإخباري أن نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 25 عامًا، نجحت في محاولاتها للحصول على أمر تقييدي مؤقت ضد رجل يبلغ من العمر 24 عامًا يدعى مالك بوكر.





وبحسب ما ورد تقدمت النجمة بطلب لأمر التقييد بعد أن أبلغها محقق شرطة لوس أنجلوس أن مالك خطط لإلحاق الأذى بها، والآن يتوجب على الأخير أن يبقى بعيدً عن منزها مسافة 100 ياردة على الأقل.

ووفقًا للوثائق القانونية التي حصلت عليها TMZ، أخبر أحد ضباظ الشرطة كيندال عن خطة مالك لشراء سلاح ناري غير قانوني لإطلاق النار عليها قبل إطلاق النار على نفسه، كما أبلغوها أنه موقوف مؤقتًا في قسم الأمراض النفسية في مستشفى لوس أنجلوس، لكنهم حذروا من احتمالية إطلاق سراحه قريبًا.

وأوضحت كيندال إنها لم تقابل مالك من قبل لكنها تشعر بالرعب من أنه سيحاول إيذائها إذا خرج من المستشفى، وتدعي أن التهديدات المزعومة تسبب لها توتراً عاطفيًا شديدًا وقلقًا.

ويجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كيندال للملاحقة، فبالعودة لعام 2016، نبهت النجم الشرطة إلى وجود رجل يقف في ممر منزلها في ويست هوليود.