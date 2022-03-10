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مالوما يرتدي الحجاب.. ومتابعة تسخر: "يمكن عشان داخلين على رمضان"

منشور 10 آذار / مارس 2022 - 12:33
مالوما
مالوما

أثار الممثل الكولومبي خوان لويس أرياس، المعروف باسم "مالوما"، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته الأخيرة وتحديدًا ما ارتداه على رأسه.

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حضر مالوما عرض أزياء العلامة التجارية العالمية Hermes مُرتديةً بدلة رياضية باللون البيج الفاتح وحذاء رياضي، لكن ما لفت الأنظار هو ارتدائه وشاح بألوان مبهجة حول رأسه وعقده من الأمام بطريقة تشبه الطريقة التي ترتدي فيه النساء الكبيرات في السن حجابهن.

 

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واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء ملوما الحجاب الخاص بالنساء المسلمات على رأسه، وسخروا من اختياره الوشاح لأنه رجل، وكتبت إحداهن ساخرة: "يمكن عشان داخلين على رمضان و ده شهر فضيل".

وكتب آخر منتقدًا ازدواجية المفاهيم السائدة في المجتمع، فكتب أحدهم: "حجاب الرجال حرية شخصية وحجاب المرأة اضطهاد 😅 تعري المرأة حرية ولبسها اضطهاد".

وأشار آخر ساخرًا أنه يحاول التضامن مع النساء في يوم المرأة العالمي، وكتب: "هي بمناسبة يوم النسوان".
 

كلمات دالة:مالومانجومفنحجاب

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