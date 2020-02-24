مايكل دوغلاس لم يحصل على فلس من ثروة والده.. أين ذهبت ملايين الدولارات؟

أعلن النجم "مايكل دوغلاس" عن وفاة والده كيرك دوغلاس في وقت سابق من هذا الشهر عن عمر يناهز 103 عاماً.

وكان أسطورة هوليوود يعرف دائماً بالأعمال الخيرية ويبدو أنه حمل هذه الصفة حتى بعد وفاته، حيث شارك ثروته التي تقدّر بـ 61 مليون دولار مع الأعمال الخيرية.

ووهب كيرك ما يقارب 50 مليون دولار لتوزيعها من خلال مؤسسة دوغلاس والتي تهدف إلى مساعدة الناس الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم أبداً.

فبعض المستفيدين كان جامعة سانت لورانس حيث كانت المؤسسة تموّل منح دراسية للطلاب من الأقليات والمحرومين، بالإضافة إلى معبد ويستوود في سيناء الذي يضم مركز كيرك وآن دوغلاس للطفولة.

وبالرغم من أن مايكل دوغلاس هو الوريث الوحيد لهذه الثروة، إلا أن كيرك لم يترك شيئاً له منها، فهو لا يحتاج للمال أبداً، إذا قدّرت ثروته في عام 2020 بحوالي 300 مليون دولار.

وتدهوّرت صحة كيرك في عام 1996 عندما أصيب بسكتة دماغية لكنه استمر منذ ذلك الوقت في تأليف مشاريع المسلسلات التلفزيونية.

وفي بيان حزين أصدره ابنه مايكل معلناً فيه وفاة والده قال: "بحزن شديد أعلن الييوم أن كيرك دوغلاس تركنا عن عمر يناهز 103 بالنسبة للعالم فهو أسطورة من العصر الذهبي للأفلام".

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