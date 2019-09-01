مايلز تيلر يعلن انضمامه لمجلس إدارة شركة كحول معروفة!

أصبح النجم "مايلز تيلر" رئيساً مشاركاً للعلامة التجارية لشركة الكحول الفنلندية The Long Drink كاشفًا عن هذا الأمر خلال حدث تذوق في مدينة نيويورك.

والتقى مايلز مؤسسي الشركة "إيري بارتانين" و"ساكاري مانينين" في الحدث فعلم أنهما مالكي هذه العلامة التجارية للكحول في فنلندا، كما اكتشف وجود صديق مشترك بينهما وهو الذي أحضر The Long Drink إلى الولايات المتحدة لأول مرة.

وأصدر تيلر بيان حول الموضوع يقول فيه: "أنا مسرور ويشرفني أن أضم صوتي إلى إيري وساكاري في هذه المغامرة وأنا متحمس لرحلتي القادمة إلى فنلندا لمعرفة المزيد عن أصول The Long Drink".

أما المؤسس المشارك في الشركة إيفان بيرنز فقد صرّح: "لقد واصلنا الاجتماع مع مايلز وقمنا بعصف ذهني حول مدى أداء الشركة، وخططنا للمستقبل وأدركنا انه مناسب للشركة.

ويشار إلى أنه شركة The Long Drink أُنشئت لأول مرة في فنلندا خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 1952 وكان المنظمون قلقين بشأن قدرتهم على تقديم مشروبات بسرعة كافية لجميع الزوّار، وبالتالي تواجدت The Long Drink، والتي عادةً ما يتم تقديمها في كأس طويل القامة وتتميز بنوع واحد من الكحول.

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