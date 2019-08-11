مايلي ساريس تنفصل عن ليام هيمسورث بعد أشهر من زواجهما.. وتصرّح "ما زلتُ أنجذب للنساء"

أعلنت النجمة "مايلي سايروس" انفصالها عن زوجها "ليام هيمسورث"، وذلك بعد أقل من عام من زواجهما، من أجل التركيز على أعمالهما وأنفسهما.

ووفقاً لمجلة People، تم إعلان الإنفصال في بيان صُدر يوم الأحد، جاء فيه: "اتفق ليام ومايلي على الإنفصال في هذا الوقت، فالشخص يتغير مع تطور أعماله وحياته، لذلك قررا أن هذا هو الحل الأفضل بينما يركزان على أنفسهما وأعمالهما، يرجى احترام خصوصيتهما".

وقد لا يشكّل هذا الخبر مفاجأة للمتابعين، إذ إن علاقة الثنائي الرومانسي بدت متوترة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تصريح مايلي بأنها لن تنجب الأطفال، وترفض التناسل، وهو ما عاكس رغبة ليام بإنشاء عائلة مستقرة.

ولم يكن هذا السبب الوحيد، بل كشفت مايلي بأنها لا تزال تنجذب للنساء، حيث قالت: "أنا ما زلت منجذبة جنسياً للنساء، وأنا بالتأكيد لا أناسب دور الزوجة النمطية"، كما تم رصدها قبل ساعات من إعلان انفصالها وهي تقبّل كايتلين كارتر أثناء تواجدهما على الشاطىء في إيطاليا.

ومهّدت مايلي خبر انفصالها لمتابعيها عبر نشر صورةً لها، لم ترتدي فيه خاتم خطوبتها الماسي، فتساءل معجبيها عن سبب عدم ارتدائه، حيث قال أحدهم: "أين خاتم زواجها؟"، وأضاف آخر: "إنها لا ترتدي خاتمها".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: