مايلي سايرس: "لا شيء يستحق كل هذا العناء".. فهل تنسيها الرياضة ألمها؟ (فيديو)

يتطلب الوصول لجسد صحي ورياضي ممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صارم، وهو ما تلجأ إليه النجمات للحفاظ على شكل أجسادهن من أجل أدوارهن السينمائية أو عروضهن الغنائية على خشبة المسرح.

شاركت النجمة الأمريكية "مايلي سايرس" مقاطع فيديو وصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يوم السبت الماضي أثناء ممارستها التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضة المُخصصة في منزلها، وارتدت استعدادًا للعمل الجاد حمالة صدر رياضية سوداء وشورت قصير، بينما رفعت خصلات شعرها الأشقر على شكل ذيل حصان.

وأرفقت منشوراتها بتعليق مُلهم، جاء فيه: "اطلب شيئًا جديدًا، والكون سيمنحك المزيد..أهداف جديدة، العمل بجد، والوصول إلى الهدف، أشعر بأني فراشة."

وفي تعليق آخر، أعربت عن سعادتها ومدى امتنانها، وأظهرت جانبها الإيجابي وروحها المعنوية المرتفعة، رغم انفصالها عن زوجها النجم الاسترالي "ليام هيمسورث"، فكتبت: "ممتنى وشاكرة.. استمر على هذا المنوال أيها الكون.. أحب النضوج والقوة... لا شيء يستحق كل هذا العناء."





ويبدو أن انهماك "مايلي" في الرياضة يعتبر نوع من أنواع علاج النفس وخاصة بعد انفصالها عنحبيبتها المزعومة "كاتلين كارتر"، حيث أشار مصدر مُطَّلع أن "مايلي" شعرت بأن علاقتهما تتخذ مجرًا سريعًا وجديًا، وهو أمر ليست مُجهزة إليه نفسيًا وتحديدًا أنه لم يمضِ وقت على انفصالها من زوجها.