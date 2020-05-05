مايلي سايرس وحبيبها يلعبان "لم يسبق لي أن".. وتصرف مقرف من الأخير!

بدأت علاقة النجمة الأمريكية "مايلي سايرس" وحبيبها المغني الاسترالي "كودي سيمبسون" منذ شهر أكتوبر العام الماضي، ولا تزال علاقتهما تسير على ما يرام بل ويبدو أنها تزداد جدية واشتعالًا نظرًا لانعزالهما في المنزل وسط تفشي فيروس كورونا.

ويوم الإثنين الماضي، نشر "كودي سيمبسون" مقطع فيديو قصير عبر خاصية "إنستغرام ستوري" يجمعه بـ"مايلي" مستلقين على السرير، حيث الأخيرة رأسها على الوسادة إلى جانبه، بينما يلعبان لعبة “Never I Have Ever “ والتي تنطوي في الإجابة على مجموعة من الأسئلة بـ"لم أفعل ذلك أبدًا" أو "فعلت ذلك".

ومن بين الأسئلة التي توجَّب على "كودي" (23 عامًا) الإجابة عليها هو"هل استخدمت فرشاة أسنان شخص آخر دون علمه"، لينظر إلى "مايلي"نظرة حرج.

وعلى صعيد آخر، تطرّق "كودي" لموضوع الزواج خلال مقابلة مع صحيفة The Sun Herlad، وكشف أنه يؤمن بمنظومة الزواج والالتزام الجاد في العلاقة، وقال: "أنا أؤمن بالزواج، لكني لم أفكر كثيرًا في ذلك"، معللًا أنه يزال صغيرًا للتفكير بالأمر جديًا.

واستطرد قائلًا: "صدقًا أنا أصغر بكثير من التفكير بالأمر، أنا فقط أحاول إحاطة نفسي بنساء إيجابيات يلهمنني ويعلمنني أشياء جديدة كل يوم".

وأثبت "كودي" أنه أقرب لـ"مايلي" من أي وقت مضى، حيث أشاد بإبداعها واستقلالها، قائلًا: "إنها مبدعة وملهمة ومستقلة بشراسة وتشجعني على أن أكون شخصيتي أيضًا. كلانا فردان مبدعان يدعمان بعضهما البعض."

تصدرت قصة علاقة "سايرس" و"كودي" عناوين الصحف منذ أن رصدتهما عدسات الباباراتزي يتبادلان القبل في مدينة لوس أنجلوس في أوائل أكتوبر، بعد شهرين فقط من انفصالها عن زوجها "ليام هيمسوورث".