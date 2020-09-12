مايلي سايروس: أعيش حياة العزوبية لأول مرة .. واحتاج لرجل كبير السن"

تحدثت مغنية البوب العالمية، مايلي سايروس عن طلاقها من النجم ليام هيمسورث وصعوبة التعامل مع الصورة السيئة بعد الطلاق وما الذي تبحث عنه الآن كامرأة عزباء خلال بودكاست Joe Rogan Experience .

وقالت سايروس إن أصعب شيء في انفصالها عن ليام هو أنه كان علنيًا، مشيرة إلى أنها تضررت بشدة من القصص والتقارير التي كانت تُشير إلى أسباب طلاقهما والتي وصفتها خلالها بالسيئة.

وبالرغم من أن مايلي لم تشر إلى ليام بالأسم، قالت إن الإنفصال جاء بسبب أنها والشخص الذي أحببته أدركا أن مقدار الحب بينهما لم يكن كالمعتاد.

وأضافت أن الحب يمكن أن يعطي نفس النشوة التي تمنحها المخدرات، لافتة إلى أن محاولة التغلب على انفصالها عن هيمسورث كانت أشبه بالطفل الذي يفقد اللهاية، حيث شعرت بأنها تفقد مصدر الراحة.

وأوضحت سايروس أنها تميل إلى التخلي عن العلاقات العاطفية، عندما تشعر أنها انتهت، مؤكدة أن الشيء المؤلم ليس انتهاء العلاقة إنما الوقت الذي يمر بعد انتهائها.

وتابعت سايروس أنها لهذا السبب أصبحت لا تتفاوض في علاقاتها العاطفية، حيث إنها ليست مستعدة لقضاء 10 سنوات أخرى كما حدث في علاقتها الأولى.

قالت سايروس إن هذه هي المرة الأولى في حياتها منذ 2015 التي تكون فيها عازبة حقًا، ووصفت تلك الفترة بأنها "لحظة محورية".

وأكدت مايلي أنها ليست بحاجة إلى أن تكون في علاقة على الإطلاق، ولكن إذا اختارت أن تجد شريكًا آخر فستكون مهتمة بـ "رجل أكبر سناً".

وفي مقابلة سابقة، قالت مايلي إنها بحاجة إلى شريك هادئ رصين يجعلها تشعر بالرضا في علاقتهما، وأضافت:" أحتاج أن أجد رجلًا واثقًا في نفسه بدرجة كافية وأن يتفهم ميولي الذكورية والقوة"، حيث تميل سايروس إلى لعب دور الرجل في علاقتها.

وعلى الجانب الأخر، تحدثت مايلي عن إصابة خطيرة في رأسها، مشيرة إلى أن أبيها بيلي راي سايروس تسبب ذات مرة في إصابة خطيرة في الرأس عندما كانت تبلغ من العمر عامين فقط، حيث كانت تركب خلف ظهره في عربة واصطدم وجهها بشجرة.

كانت قد تصدرت مايلي عناوين الصحف العالمية بعد علاقات عاطفية متعددة، بعد فترة قصيرة من انفصالها عن زوجها، ليام هيمسورث، بداية من حبيبتها كاتلين كارتر حتى علاقتها التي استمرت 8 شهور مع المغني كودي سيمبسون في أوائل أكتوبر.

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