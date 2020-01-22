مايلي سايريس بالبكيني على شاطىء ماليبو.. وعلاقة باردة تجمعها مع كودي سيمبسون!

شوهدت النجمة "مايلي سايريس" برفقة حبيبها كودي سيمبسون في نزهة شاطئية في ماليبو يوم الاثنين الماضي.

وتم التقاط صورة لمايلي بينما كانت ترتدي بنطال جينز وبلوزة هودي سوداء أما كودي فكان يرتدي إطلالة مطابقة ببنطال أسود وبلوزة صيفية.

وخلال وقت لاحق خلعت مايلي ملابسها لتظهر بملابس البحر السوداء حيث اختارت بكيني بقطعة واحدة ومزيّن بشيالات كما كان كودي عاري الصدر.

وبالرغم من أن اليوم كان مليء بالغيوم إلا أن الثنائي كانا يسترخيان على الشاطىء وقد اضطر كودي إلى ترك مايلي على الشاطىء للتحدث عبر هاتفه حيث بدت أن المكالمة مهمة جداً لدرجة أنه تجاهل مايلي لوحدها.

وبدت الأمور باردة بين الثنائي على الشاطىء ولم يكن هناك أي تواصل جسدي بينهما حتى استعدا لمغادرة الشاطىء حينها اقتربت منه وحضنته وقام هو بإمساكها عن قرب.

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