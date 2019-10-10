مايلي سايريس تتعافى من وعكتها الصحية.. وتنشر صورة مع حبيبها وهو عاري الصدر

دخلت النجمة "مايلي سايريس" مؤخراً المستشفى بسبب إصابتها بالتهاب اللوزتين، فنشرت صورةً لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام وهي على سرير المستشفى.

وبدت مايلي متفائلة عندما علّقت على الصورة بقولها: "أحاول الشفاء بسرعة حتى أتمكن من الوصول إلى Gorillapalooza في نهاية هذا الأسبوع"، وهو مهرجان موسيقي يعود فائدته إلى جمعية إلين إيل الخيرية وهي التي تنظمه.

وفي صورة أخرى شكرت فيها أصدقائها المثليين الذين أرسلوا لها إناء الزهور وبتلات الورد الحمراء التي كانت منتشرة على البطانية بالإضافة إلى بالونات، كما قامت والدتها بزيارتها هناك والاعتناء بها.

ويبدو واضحاً أن النجمة تماثلت للشفاء بعد أن قامت أمس الأربعاء بنشر صورة لها وهي بصحة جيدة في منزل صديقها حيث ظهرت وهي تضع يدها حول رقبة صديقها بينما كان سيمبسون من غير قميص، وعلّقت عليها: "لقد عدت إلى المنزل وأتعافى من العملية الجراحية".

وخلال وقت سابق نشرت مايلي شريط فيديو بالأبيض والأسود لها ولسيمبسون وهما في السرير بينما كان هو يغني لها بالغيتار لكن تم نشر الفيديو بدون صوت لأنه كانت أغنية خاصة بها فقط.

وعلقت على الفيديو بقولها: "إنه أمر خاص جداً أن أسمع هذه الأغنية وأنا أضغط عليه حالياً لإصدارها الأسبوع المقبل وهو يعمل على ذلك".

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