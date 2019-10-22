مايلي سايريس تتعرض للهجوم من قبل المثليين.. وتدافع عن نفسها "أنا جزء منكم"

انتقدت النجمة "مايلي سايريس" زوجها السابق ليام هيمسورث مساء يوم الأحد الماضي حين شاركت متابعينها منشور عبر إنستغرام تقول فيه: "الرجال شريرين" وأنها استسلمت في العثور على شخص جيد.

وخلال المنشور أصرّت مايلي: "أنها ترغب في أن تكون مثلية لأنها لا تثق في الرجال ولا يوجد أحد منهم جيد"، ثم تابعت: "هناك رجال طيبون لا تستسلموا، فلا يجب أن تكون مثلياً مع وجود أشخاص طيبين عليك فقط العثور عليهم".

لتواجه بعد منشورها هذا رد فعل عنيف من قبل مجتمع LGBT المثلي الذين هاجموها عبر حسابها على إنستغرام بقولهم: "لا يجب أن تكون مثلياً".

ثم دافعت مايلي عن نفسها بعد أن أثار هذا التعليق انتقادات جميع المثليين في وسائل التواصل الاجتماعي فقالت: "كنت أتحدث عن شباب معينين لكن اسمحوا لي أن أكون واضحة فأنت لا تختار جنسك، لقد كان دوماً من أولوياتي حماية مجتمع LGBTQ الذي أنا جزء منه".

وأكدت مايلي شائعات ارتباطها بـ كودي سيمبسون وذلك بعد نشرها صوراً لهما على السرير في وضع حميمي عقب شهرين فقط من انفصالها عن زوجها السابق ليام وذلك بعد التقاطها وهي تقبّل كيتيلين كارتر في رحلة في إيطاليا.

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