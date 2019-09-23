مايلي سايريس تتلقى دعماً من حبيبتها السابقة كيتيلين كارتر.. هل تعود المياه لمجاريها؟

نشرت النجمة "مايلي سايريس" صورةً لها من ادائها في مهرجان الموسيقى Iheartradio يوم السبت الماضي عبر حسابها الخاص على إنستغرام، وعلّقت عليها VEGA$ #iheartradiofestival2019.

وعلّقت حبيبتها السابقة كيتيلين كارتر على الصورة أمس الأحد: "احصلي عليه"، بجانب تعليق زوجها السابق "برودي جينر" على نفس المنشور.

ويأتي تعليقها هذا بعد أن ورد بأن الثنائي قد انفصلتا بعد شهر واحد فقط من بداية العلاقة، حيث تعهدتا بالبقاء أصدقاء بعد علاقة رومانسية قصيرة.

وكشف مصدر مقرّب لموقع People بقوله: "لقد تعهدتا بالبقاء أصدقاء إلى الأبد عندما انفصلتا، لكنهما ليستا في علاقة رومانسية بعد الآن"، وكان المصدر نفسه قد صرح سابقًا قبل انفصالهما: "تعيشان معاً وهما سعيدتان للغاية، يبدو أنها لا تشعر بأي ندم، إنها تحب أن تكون مع كيتيلين".

ويشار بأن مايلي سايريس قد انفصلت عن زوجها ليام هيمسورث بعد زواج دام أقل من عام، أما كيتيلين كارتر، فانفصلت عن برودي جينر، الأخ غير الشقيق للأخوات جينر الشهيرات.

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