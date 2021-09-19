مايلي سايريس تثير الجدل من جديد.. وتكشف عن مؤخرتها خلال حفل لها!

عادت النجمة "مايلي سايريس" لإثارة الجدل مجدداً وذلك بإطلالاتها الجريئة والمثيرة والتي تكون حديث وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دائماً.

ونشرت النجمة صورة لها من حفلها الأخير وهي على المسرح اعتبرها الكثير من المتابعين بأنه قد تخطّت حدودها فيها وعادت إلى الجرأة في اطلالاتها.

وظهرت مايلي وهي على المسرح وكانت ترتدي كروب توب باللون الوردي نسّقتها مع تنورة سوداء قصيرة بالكاد تعدّ تنورة حيث أبرزت فيها مفاتنها.

وقامت بحركات جريئة وايحائية على المسرح وكأنها تحاول إبراز مؤخرتها بشكل واضح، وعلّقت على الصورة: "قمر كامل".

وخلال وقت سابق كانت النجمة "مايلي سايريس" قد صرّحت أنها لن تندم أبداً على إطلالاتها العارية وعرض مفاتنها، حيث قالت: "تحرّرت من كل القيود وأصبحت افعل ما اريد والناس بدأوا يتقبلونني".

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