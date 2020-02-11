مايلي سايريس تدعو ليل ناز بـ "شقيقي حبيبي".. فهل هناك علاقة تربطهما؟

حققت النجمة "مايلي سايريس" شهرة واسعة في مجال عملها ولها العديد من صلات القرابة الموّسعة والأشّقاء المعروفين كشقيقتها نوح سايريس.

ولم تكن نوح سايريس هي الوحيدة من عائلة مايلي التي ترتبط بها بل أشارت مايلي يوم أمس إلى المغني ليل ناز أثناء أدائهما على المسرح بأنه "شقيقها" فهل هم مرتبطون حقاً؟

عُرفت مايلي كواحدة من أهم أطفال نجوم الموسيقى واشتهرت بدور هانا مونتانا أما بالنسبة إلى ليل ناز لم يصبح مشهوراً إلا بعد فترة طويلة من بعد إطلاقه أغنية Old Town Road.

وتعاون بيلي سايريس والد مايلي مع ليل ناز بعد ذلك لإصدار أول ريمكس وقد اشتُهرت هذه الأغنية بشكل كبير والأغنية الأكثر شعبية حيث كتب ليل ناز على انستغرام أن بيلي نقل مهنته إلى المستوى التالي.

ودعمت مايلي أول فيلم اصدره ليل ناز مع أغنيته التي تتحدث عن مثلي الجنس والتي صدمت الجميع إلا أن مايلي كانت أول من دعم ليل ناز.

ومؤخراً لم تحضر سايريس الكثير من الحفلات والأحداث العامة حيث كانت تعمل على أغنية جديدة لكنها ذهبت إلى عرض أزياء توم فورد حيث كشف أنها تنظر قدوم ليل از لتكون برفقته.

وعندما وصلا الثنائي غلى الحدث التقطت صورة لهما معاً حيث نشرتها مايلي عبر حسابها الخاص حيث أشارت إليه سايريس بأنه شقيقها الرضيع.

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