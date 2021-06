مايلي سايرس تكرّم مادونا في برنامج Pride TV.. والمعجبين يشيدون بها!

كرّمت النجمة "مايلي سايرس" ملكة البوب "مادونا" في برنامجها Pride TV الخاص من مساء يوم الجمعة الماضية.

وغنّت مايلي أغاني مادونا الخاصة وهي Express Yourself', 'Music', and 'Like a Prayer.

وأثارت النجمة إعجاب المتابعين بأغنيتها الخاصة Express Yourself التي استمرت لمدة ساعة وغرّدت: ""لقد وضعت EX-tra في EX-press بنفسك!".

وظهرت مايلي على خشبة المسرح مع نجوم الموسيقى الإخوة أوزبورن وأورفيل بيك وميكي جايتون وليتل بيج تاون ومارين موريس، وكان الاحتفال مليء بالأحداث البارزة.

وأثار تكريم مايلي لنجمة البوب مادونا في أغانيها إعجاب المعجبين الذي استمتعوا بأداء هذه الأغاني، حيث أن مايلي تقدّم Stand by You والذي يتم بثه حصرياً عبر خدمة البث Peacock.

