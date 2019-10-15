مايلي سايريس وكودي سيمبسون في السرير.. هل تنتقم من زوجها السابق؟

أرادت النجمة "مايلي سايريس" التفوّق على زوجها السابق ليام هيمسورث خاصةً بعد نشره صوراً وهو يقبّل حبيبته الجديدة الأسترالية في الشارع.

وبنفس الأسلوب المتبع نشرت مايلي عبر حسابها على إنستغرام صورةً حميمية للثنائي أثناء جلوسهما على السرير وهما يرتديان ملابسهما الداخلية، بينما كانا قد رسما على وجههما شخصية الجوكر.

ارتدت مايلي حمالة صدر من مجموعة Calvin Klein وبقيمة 32 جنيه أسترليني، أما كودي كان بدون قميص كاشفاً عن وشمه، بينما كانا يقبّلان بعضهما البعض.

وخلال وقت لاحق من نفس اليوم نشرت صورةً أخرى وهما يأكلان حساء ويقبلان بعضهما، وعلّقت مايلي على الصورة بقولها: "الحساء مثير للشهوة الجنسية".

كان الثنائي في علاقة صداقة قديمة قبل أن تتحول إلى علاقة رومانسية لكن كودي كان قد أعلن عن خطته لإصدار أغنية كتبها لمايلي، حيث صرّح لموقع People الإخباري بقوله: "لقد كتبت لها أغنية أجبرتني على الاحتفاظ بها".

ومن جهة أخرى كانت مايلي وليام في علاقة طويلة انتهت بالزواج لمدة أقل من عام لينفصلا بعد مشاهدة مايلي تقبّل كيتلين كارتر، إلا أنها انفصلت أيضاً عن كيتلين لترتبط بكودي سيمبسون.

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