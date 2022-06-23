ديزني تُصلح علاقتها مع جوني ديب.. وكيت موس تخطط للعودة إليه

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدينة ديزني لاند وقد وضعت صورة للنجم العالمي جوني ديب، وذلك بعد أن أوقفت أعمالها مع النجم اثر اتهام زوجته السابقة له آمبر هيرد بتعنيفها جسديًا

ديزني لاند تحاول اعادة العلاقات مع جوني ديب

فاجأت مدينة "ديزني لاند" في االعاصمة الفرنسية باريس جمهورها بتدشين صورة النجم العالمي الشهير "جوني ديب" وذلك من خلال الشخصية الشهيرة التي قام بتجسيدها في في فيلم "قراصنة الكاريبي" وهي "جاك سبارو".

وكانت هذه المرة الأولى التي تقوم بها ديزني لاند بعرض صورة النجم جوني ديب وذلك بعد التوقّف عن عرضها منذ أن زعمت زوجته السابقة النجمة "آمبر هيرد" بأنها تعرّضت للعنف المنزلي من قبله.

ويبدو واضحاً بان ديزني لاند تريد عودة الأمور لمجاريها بينهما وبين النجم العالمي جوني ديب بعد أن كسب قضية التشهير التي رفعها ضد آمبر هيرد وحصل على تعويضات مالية وصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ 15 مليون دولار

وتفاعل العديد من المتابعين مع مقطع الفيديو هذا حيث عبّروا عن سعادتهم البالغة بعودة التعاون الفني بين ديزني وجوني ديب.

كيت موس تخطط من اجل العودة إلى جوني ديب

كشفت مجلة In Touch من خلال تقرير اخباري بان النجمة العالمية "كيت موس" ما تزال تكن مشاعر الحب لحبيبها السابق جوني ديب، خاصة وأنها قامت بالشهادة في المحكمة لصالحه في قضية التشهير ضد آمبر هيرد ونفت ادعاءات الأخيرة التي قالت إن موس كانت قد تعرضت للتعنيف من جوني ديب خلال علاقتهما

وبالرغم من أنهما انفصلا منذ عدة سنوات وتعيش كيت موس حاليًا في علاقة حب، إلا ان وقوفها الى جانب جوني ديب في القضية قد أعادها مرة أخرى الى حياته.

ولم تكشف أي مصادر قريبة من النجمين صحة أي شيء من هذه الشائعات حول خطط عودة كيت موس لجوني ديب وانفصالها عن حبيبها أم لا، فيما يرجح البعض ان تكون مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وانها مبنية على تحليلات الجمهور بسبب شهادة موس لصالح جوني وتواجدها لاحقًا في احدى حفلاته الغنائية