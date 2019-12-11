متفوقا على جاستين بيبر .. إيد شيران يتوج ملك الموسيقى البريطانية لهذا العقد

تُوج نجم البوب البريطاني "إيد شيران" (28 عاما) كملك الموسيقى هذا العقد بعد تصدره قائمة "محطم الأرقام القياسية، بأفضل الأغاني الفردية والألبومات لسنوات.

سبق وأعلنت مجلة فوربس إيد شيران كأكثر الفنانين العالميين ربحًا، حيث يجني حوالي 85 ألف دولار يوميًا، والآن لُقب نجم البوب بـ "الفنان البريطاني الأول هذا العقد".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصدر الفنان قائمة "محطم الأرقام القياسية"، لإصداره 12 من أفضل الأغاني الفردية والالبومات من 2010 إلى 2019، وتصدره قائمة أفضل المبيعات لأكثر عدد من الأسابيع خلال العقد، حيث تصدر القائمة 79 مرة.

وحازت اغنية شيران "شيب أوف يو" على لقب أفضل أغنية خلال العقد بعد أن احتلت المرتبة الأولى لمدة 14 أسبوعًا في عام 2017، وبيع منها أكثر من 4.5 مليون نسخة، كما سيطر على قائمة أفضل أغاني في العقد، بأغنيتين آخرتين وهما "ثينكينغ أوت لاود" و"برفيكت".

وتفوق شيران على "جاستين بيبر" الذي فاز العقد الماضي بجائزة "محطم الأرقام القياسية"، والتي تجمع بين بيانات "BBC Radio 1" و"MTV"، حيث يبدو أن بيبر لم يفز سوى بالمركز التاسع في قائمة أفضل الألبومات.

كما تفوق شيران في هذه المنافسة بفارق كبير على جميع المنافسين الآخرين، بما في ذلك أديل التي حصلت على رقمين قياسيين إجمالا في القائمتين، باقتناص أول مركزين في قائمة أفضل الألبومات، بألبومي "21" و"25".

وقال "مارتن تالبوت"، الرئيس التنفيذي لشركة "أوفيشال تشارتس" التي توزع الجوائز: 'لقد سيطر إيد حقًا على هذا العقد، ففي بداية العقد، كان شابًا صغيرًا في سن 18 عامًا وغير معروف إلى حد ما، ولكن قائمة الإنجازات التي حققها منذ ذلك الحين كانت رائعة حقًا، واليوم، اتخذ موقعه بين أبرز نجوم الموسيقى العالمية."

ومن جانبه قال شيران أمس: "شكراً لكل من دعمني على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة معجبي المذهلين، ونخب العقد القادم".

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