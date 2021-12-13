مجلة تايم: قائمة أفضل 10 ألبومات وأغاني كيبوب لعام 2021

كشفت مجلة "تايم" غن قائمتها لأفضل 10 أغاني وألبومات كيبوب لعام 2021 بتاريخ 8 ديسمبر.
وأرفقت مجلة "تايم" مقالتها بفقرة تعبر فيها عن الأسس التي اختارت وصنفت بناءها الأغاني والألبومات، وكتبت: "كما هو الحال في كل عام، لا يمكننا تصنيف الكيبوب في 2021 برسالة أو صوت واحد".
وتابعت: "واصل المنفردين والفرق في دفع حدود البوب الكوري حيث جربوا مختلف التأثيرات الموسيقية من الروك إلى اللاتيني والآر آند بي والإلكتروني. لكن لو كانت هناك سمة واحدة طغت أكثر من غيرها في كلمات الأغاني لأفضل إصدارات هذه السنة، فكانت الانعكاس المشترك لمرور الوقت، وتكوين الذكريات، والتمسك بالأمل في خضم كل شيء".
وهنا نعرض قائمة أفضل 10 ألبومات كيبوب لعام 2021:
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B.I – Waterfall
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Kim Chung Ha – Querencia
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SHINee – Atlantis
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Stray Kids – NOEASY
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Younha – End Theory
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TXT – The Chaos Chapter: Fight or Escape
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IU – Lilac
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ONEUS – Devil
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TWICE – Formula of Love: O+T=<3
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ONF – ONF: My Name
وهنا نعرض لكم قائمة أفضل 10 أغاني كيبوب لعام 2021:
CIX – Cinema
Cherry Bullet – Love So Sweet
ENHYPEN – Fever
Weeekly – After School
Taemin – Advice
EVERGLOW – Pirate
Woodz – Feel Like
STAYC – ASAP
Seventeen – Rock with You
aespa – Savage
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