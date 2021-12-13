مجلة تايم: قائمة أفضل 10 ألبومات وأغاني كيبوب لعام 2021

كشفت مجلة "تايم" غن قائمتها لأفضل 10 أغاني وألبومات كيبوب لعام 2021 بتاريخ 8 ديسمبر.

وأرفقت مجلة "تايم" مقالتها بفقرة تعبر فيها عن الأسس التي اختارت وصنفت بناءها الأغاني والألبومات، وكتبت: "كما هو الحال في كل عام، لا يمكننا تصنيف الكيبوب في 2021 برسالة أو صوت واحد".

وتابعت: "واصل المنفردين والفرق في دفع حدود البوب الكوري حيث جربوا مختلف التأثيرات الموسيقية من الروك إلى اللاتيني والآر آند بي والإلكتروني. لكن لو كانت هناك سمة واحدة طغت أكثر من غيرها في كلمات الأغاني لأفضل إصدارات هذه السنة، فكانت الانعكاس المشترك لمرور الوقت، وتكوين الذكريات، والتمسك بالأمل في خضم كل شيء".

وهنا نعرض قائمة أفضل 10 ألبومات كيبوب لعام 2021:

B.I – Waterfall

Kim Chung Ha – Querencia

SHINee – Atlantis

Stray Kids – NOEASY

Younha – End Theory

TXT – The Chaos Chapter: Fight or Escape

IU – Lilac

ONEUS – Devil

TWICE – Formula of Love: O+T=<3

ONF – ONF: My Name

وهنا نعرض لكم قائمة أفضل 10 أغاني كيبوب لعام 2021:

CIX – Cinema

Cherry Bullet – Love So Sweet

ENHYPEN – Fever

Weeekly – After School

Taemin – Advice

EVERGLOW – Pirate

Woodz – Feel Like

STAYC – ASAP

Seventeen – Rock with You

aespa – Savage