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مجلة تايم: قائمة أفضل 10 ألبومات وأغاني كيبوب لعام 2021

منشور 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:10
كيبوب
كيبوب

كشفت مجلة "تايم" غن قائمتها لأفضل 10 أغاني وألبومات كيبوب لعام 2021 بتاريخ 8 ديسمبر.

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وأرفقت مجلة "تايم" مقالتها بفقرة تعبر فيها عن الأسس التي اختارت وصنفت بناءها الأغاني والألبومات، وكتبت: "كما هو الحال في كل عام، لا يمكننا تصنيف الكيبوب في 2021 برسالة أو صوت واحد".

وتابعت: "واصل المنفردين والفرق في دفع حدود البوب الكوري حيث جربوا مختلف التأثيرات الموسيقية من الروك إلى اللاتيني والآر آند بي والإلكتروني. لكن لو كانت هناك سمة واحدة طغت أكثر من غيرها في كلمات الأغاني لأفضل إصدارات هذه السنة، فكانت الانعكاس المشترك لمرور الوقت، وتكوين الذكريات، والتمسك بالأمل في خضم كل شيء".

وهنا نعرض قائمة أفضل 10 ألبومات كيبوب لعام 2021:

  • B.I – Waterfall
  • Kim Chung Ha – Querencia
  • SHINee – Atlantis
  • Stray Kids – NOEASY
  • Younha – End Theory
  • TXT – The Chaos Chapter: Fight or Escape
  • IU – Lilac
  • ONEUS – Devil
  • TWICE – Formula of Love: O+T=<3
  • ONF – ONF: My Name

 

وهنا نعرض لكم قائمة أفضل 10 أغاني كيبوب لعام 2021:

CIX – Cinema

 

Cherry Bullet – Love So Sweet

 

ENHYPEN – Fever

 

Weeekly – After School

 

Taemin – Advice

 

EVERGLOW – Pirate

 

Woodz – Feel Like

 

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STAYC – ASAP

 

Seventeen – Rock with You

 

aespa – Savage

 

كلمات دالة:كيبوبنجومفننجوم كوريامشاهير كوريا

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