محبو دريك مصدومون بشكله بعد 30 عامًا..وجائزة لأفضل تعليق ساخر! (صور)

منح نجم الراب الكندي "دريك" متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحة لما سيؤول إليه شكله بعد أكثر من 30 عامًا مُستخدمًا تطبيق FaceApp.

شارك "دريك" (32 عامًا) متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورة له أكبر عمرًا، فغزى الشيب رأسه ولحيته ومتلأ وجهه بالتجاعيد، وطلب من معجبيه التعليق بشكل ساخر على الصورة؛ ليحظى التعليق الأفضل بتذاكر مجانية لمهرجان OVO Fest 2019.

ومن بين المعلقين نجم موقع انستغرام "لورينزو كرومويل" الذي استوحى تعليقه من أغنية النجم بعنوان Hold On We're Going Home، وكتب: "انتظروا قليلًا، إني أتقدم في السن، أتقدم في السن".

وعلَّق اليوتيوبر "راميل دوكيري" بطريقة ساخرة "حياة أقل"، وهي عكس عنوان أغنية النجم بعنوان "More Life",

وعاد أحد المعجبين تشكيل كلمات أغنية "God's Plan" لتتماشى مع الموقف، فكتب: "تسألني هل تحبني؟ فأجيبها إلى حد ما، فأنا أحب عكازي وأحفادي، أعتذر منك."

وكتب أحد المتابعين بسخرية: "حرفيًا، إذا قرأت هذا فقد تأخرت."

ومن بين المشاهير الذين نشروا صورهم:

1. الممثل الكوميدي "كيفن هارت"

2. لاعب كرة السلة الأمريكي دويان واد

3. المغني الأمريكي "سام سميث"