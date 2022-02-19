محمد حديد يخسر قصره.. تبلغ قيمته 100 مليون دولار

أصدرت المحكمة الامريكية قرار بهدم منزل رجل الأعمال الأمريكي من أصل فلسطيني محمد حديد والذي تبلغ قيمته ما يقارب الـ 100 مليون دولار، وهو المنزل الذي تعيش فيه كل من جيجي وبيلا حديد عارضتي الازياء الشهيرتين

تفاصيل هدم القصر الذي يبلغ 100 مليون دولار

وبدأت عملية هدم القصر بالحفارات الميكانيكية، حيث أنهم سينتهوا من إزالة الطابق العلوي للقصر خلال مدة أقصاها آخر الأسبوع، ولكن إزالة القصر باكمله ستحتاج الكثير من الوقت لذلك.

والسبب في هدم المنزل هو دعوى قضائية قدمها جيران رجل الأعمال ضده منذ سنوات طويلة وذلك لإصدار هذا القرار بهدم القصر الذي يقع على التلال.

والسبب في رفع الدعوى القضائية هو التدرّج غير القانوني الذي تسبب بمنحدرات شديدة وكان القصر قد شيّد عليها حيث جعله غير مستقرّ ومعرّض للانهيار.

بيلا حديد تبكي على وسائل التواصل الاجتماعي

وفي وقت سابق نشرت عارضة الأزياء "بيلا حديد" صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي تبكي للمرة الثانية، حيث أن المتابعين تفاجأوا من هذا الشيء.

وكان بكائها بعد ان تحدّثت عن عائلتها حول عاداتهم الشرقية وكيف انهم يفضّلون الرجل على المراة في شؤون الحياة المختلفة.

وخلال وقت سابق نشرت بيلا حديد منشور لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" تتحدّث فيها حول أوضاعها النفسية ثم اكّدت بعد المنشور أنها تلقّت الدعم من قبل العديد من الناس.