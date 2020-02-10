مخرجة عربية في حفل أوسكار 2020.. وعبارة مطرّزة على فستانها تلفت الأنظار!

انطلق حفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الـ 92 والذي اقيم في مسرح دولبي في هوليوود حيث حضر العديد من النجوم والمشاهير من جميع انحاء العالم لهذا الاحتفال.

وكان هناك حضور عربي مميز في حفل الأوسكار لعام 2020 حيث حضرت المخرجة السورية وعد الخطيب برفقة زوجها وابنتها.

والتقطت كاميرات الحفل صورة تذكارية لها مع عائلتها الصغيرة على السجادة الحمراء حيث شاركت بفيلمها "إلى سما – for sama" ضمن تشريحات الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي.

وتدور أحداث الفيلم حول صحفية وزوجها الطبيب وابنتهما الصغيرة يعيشون في مدينة حلب السورية تحت القصف حيث عرض الفيلم في أكثر من 35 مهرجان سينمائي.

وظهرت وعد وهي ترتدي فستان من الساتان باللون الوردي الفاتح والذي تزيّن بعبارة كبيرة مطرّزة تقول: "ننجر وراء الحلم ولم نندم على الكرامة".

وصرّحت وعد خلال وقت سابق حول الفيلم بقولها: "نحاول إلقاء الضوء على ما يحدث وإخبار الحكومات حول ما يجري فآمل أن يوضّح هذا عن موقف واضح إننا نتحدث عن أشخاص مثلم تماماً".

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