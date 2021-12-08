مراد يلدريم يضم زوجته في مسلسله الجديد.. وهذه ليست المرة الأولى لها في التمثيل

بدأ النجم التركي "مراد يلدريم" بتصوير مسلسله الجديد "عزيز" والذي لاقى نجاح باهر ونسب مشاهدات عالية ستستمّر في بثّه .

مفاجأة من العيار الثقيل

وأعلن النجم مراد يلدريم أن زوجته ملكة جمال المغرب ستشارك في مسلسله الجديد "عزيز" وستنضم إلى طاقم العمل، من خلال نشر صورة له معها في الكواليس وعلّق عليها: "أهلاً بك بيننا".

وستجّسد ايمان شخصية مفاجئة في المسلسل حيث سيكون الظهور الأول لها على الجمهور التركي على شاشات التلفاز.

مراد يلدريم يواجه انتقادات واسعة

بالرغم من اشادة الكثير من المتابعين حول مشاركة ايمان الباني للمرة الأولى في التمثيل في المسلسلات التركية، حيث أكّدوا بأنهم سيكون من الرائع وجودهم كثنائي، إلا ان هناك العديد منهم من انتقد هذا الشيء واعتبر البعض بأنها لا تصلح للتمثيل وستسبب بإيقاف المسلسل.

ايمان الباني ليست ممثلة مبتدئة

منذ اعلان انضمامها لمسلسل زوجها الجديد "عزيز" ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، وتداول المتابعون فيديو لها عبر موقع "انستغرام" قديم.

وظهرت ايمان الباني في الفيديو وهي تمثّل في مسلسل مغربي شهير بعنوان نسيب الحاج، وبذلك لا يمكن اعتبراها مبتدئة في التمثيل.