مربية أطفال النجمة كارينا كابور تثير الجدل.. وهذا المبلغ الذي تتقاضاه!

تصدّرت مربية أطفال النجمة البوليوودية "كارينا كابور" أخبار وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ان التقطتها عدسات كاميرات الباباراتزي وهي تحمل "جيه" ابن النجمة.

مربية اطفال كارينا كابور تثير الجدل

كشفت تقارير اخبارية ان راتب المربية التي كانت تهتم بابنها تيمور يبلغ 1.5 روبية في الشهر أي ما يقارب حوالي الـ 2000 دولار أمريكي، وقد يصل المبلغ في بعض الأحيان إلى 2300 دولار حسب الساعات الاضافية.

وهناك مبلغ اضافي مقابل كل ساعة اضافية تقضيها مع الطفل بالإضافة إلى أن هناك سيارة مخصصة لهما لتأخذ الطفل في نزهات.

وعندما أنجبت كارينا كابور طفلها الثاني رجحت بعض المصادر القريبة بان راتب المربية قد ارتفع أيضا.

وأثارت هذه الأخبار سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن رغبتهم بالعمل مع النجمة نظرا لكرمها المفرط في الرواتب.

كارينا كابور تصاب بفيروس كورونا

ثبتت اصابة النجمة الجميلة كارينا كابور بفيروس كورونا في شهر ديسمبر عام 2021 وذلك بعد حضورها حفلة للمخرج كاران جوهر.

وبعد شفائها شاركت النجمة رسالة شكرت فيها اصدقائها وعائلتها على دعمهم الكبير لها وهي لا تزال في الحجر الصحي وخاصة شقيتها كاريشما كابور وزوجها.