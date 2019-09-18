مرحاض ليندسي لوهان ينقذ جاكي هيندرسون من الورطة!

أن تكون نجمًا يعني التمتع بامتيازات لا يملكها الآخرين، كأن تحصل على سبيل المثالي على مرحاضك الخاص في أي مكان تتوجَّه إليه.

كشفت مقدمة البرامج الإذاعية "جاكي أو هيندرسون" عن المزايا التي حصلت عليها برفقة صديقتها النجمة الأمريكية "ليندسي لوهان" أثناء احتفالهما بإحدى الملاهي الليلية في العاصمة الاسترالية سيدني، وذلك خلال ظهورها في برنامج The Kyle and Jackie O Show يوم الأربعاء.

كشفت "جاكي أو"، البالغة من العمر 44 عامًا، أن "لوهان" تحتفظ بمرحاض خاص لها حينما تزور النوادي الليلة، فليس عليها الانتظار في طابور الحمام النسائي المُزدحم، وقالت: "توجَّهت إلى الحمام العام في الملهى الليلي، وكان هناك طابور من السيدات اصطففن للدخول".

وتابعت أن طاقم عمل النجمة أنقذ الموقف عبر الإشارة إليها في التوجُّه لحمامها الخاص، حيث تواجدت مقصورة كُتب عليها: "لا تستخدمه، إنه لاستخدام ليندسي فقط".

يجدر الإشارة إلى أن "لوهان" انضمت للجنة تحكيم برنامج المواهب The Masked Singer، إلى جانب الكوميديان "ديف هاغز"، و"دامي مينوغوي"، و"جاكي أو هيندرسون".