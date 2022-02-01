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مريم أوزرلي تشوّق المتابعين بصورة من كواليس أحد أعمالها

منشور 01 شباط / فبراير 2022 - 02:18
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي

تحاول النجمة التركية "مريم أوزرلي" التواصل الدائم مع جمهورها في تفاصيل حياتها الشخصية والعملية، حيث تشارك تفاصيل حياتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر

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مريم أوزرلي تشوّق المتابعين

شاركت النجمة التركية الشهيرة "مريم أوزرلي" صورة شخصية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أثارت فيها حماسة الجمهور، حيث ظهرت مريم وهي في موقع التصوير من احد أعمالها.

وظهرت مريم وهي تقف خلف الكاميرا بينما كانت في غاية الجمال وهي ترتدي اللون الأحمر وقد كانت هذه كواليس احد أعمالها التي تحضّر لها في هذه الفترة

وانتقل المتابعون إلى قسم التعليقات للتعبير عن إعجابهم الشديد بالصورة ومحبتهم الكبيرة لمريم، كما طالبوا يالفنانة التركية بالكشف عن عملها الذي تقوم بتصويره واعطائهم لمحات منه.

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مريم اوزرلي تخطف الأنظار بإطلالتها

تشارك مريم أوزرلي إطلالاتها المثيرة للمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر بإطلالات مثيرة وبعضها عارية للفت انظار المتابعين الذين يثنون على جمالها الدائم.

كما اشتهرت مريم بدورها بشخصية السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان وهي زوجة السلطان سليمان القانوني وهو المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في تركيا والوطن العربي، ويحظى مسلسل حريم السلطان بشعبية كبيرة لدى الجمهور العربي

وتعتبر مريم واحدة من اجمل نجمات تركيا، وكانت الفنانة التركية قد استقبلت مؤخرًا ابنتها الثانية دون الكشف عن هوية والدها، وهو ما حصل ايضًا مع ابنتها الأولى

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