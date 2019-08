مزاد علني لمقتنيات الأفلام الأكثر شهرة في التاريخ.. دمية Gizmo الأعلى سعراً!

سيعقد المزاد المباشر لتذكارات الأفلام والمسلسلات للعام السادس على التوالي في نهاية شهر سبتمبر وسيكون برعاية Prop Store، حيث سيحصل المزاد على الأزياء والادوات البارزة من أكبر الأفلام في التاريخ.

وسيتم بثه مباشرة على الإنترنت للناس لتتابع العطاءات خلال أيام المزاد، وسيتم بيع حوالي 900 قطعة نادرة على مدار يومين 30 سبتمبر والأول من أكتوبر في مدينة واترلو الكندية، ومن المتوقع أن يحصل على مبلغ يقدّر بـ 6 ملايين جنيه أسترليني.

ومن بين القطع الاكثر رواجاً والحاصلة على التذاكر العالية: ملابس المرأة القطة من فيلم Batman Returns وزي النجمة هالي بيري من فيلم X-Men، بالإضافة إلى رسالة قبول هاري بوتر إلى مدرسة هوجورتس والتي من المتوقع أن تحصل على 4000 و 6000 جنيه أسترليني.

أما عن دمية Gizmo كبيرة الحجم من فيلم Gremilns 2: The New Batch فهي من الممكن أن تحصل على مبلغ ضخم يتراوح ما بين 20000 و 30000 جنيه أسترليني، في المقابل فإن ملصق إعلان ويلي وينكا الذهبي لفيلم Charlie and the Chocolate Factory سيحصل على أقل تكلفة بمبلغ 300 جنيه أسترليني فقط.

