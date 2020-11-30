مزرعة عائلة جينيفر لورانس تتحول إلى أرض متفحمة .. وشقيقها يطلب المساعدة!

تعرضت مزرعة عائلة الممثلة الأمريكية "جينيفر لورانس" إلى حريق مروِّع أدى لتحولها إلى اللون الأسود كاملةً، وطلب شقيق النجمة التبرع للمساعة في إعادة بنائها من جديد.

ارسل "بلين لورانس"، الذي يمتلك ويدير مخيم Camp Hi-Ho، بريدًا إلكترونيًا وضح من خلاله أن المزرعة المحترقة تضم مكتبه، وأكشاكًا لخيولهم، ومنطقة ركوب داخلية للأطفال، وجدار صخري داخلي، وعرض للحياة البرية المحلية، ومنطقة للفنون والحرف اليدوية، وكراج يحتوي على معدات زراعية.

وقد وعد "بلين" بإعادة بناء الحظيرة وفتحها بحلول صيف 2021 وطلب تبرعات للمساعدة في إعادة البناء.











وشارك المخيم الصيفي Camp Hi-Ho بيانًا على موقع "فيسبوك" أعلن من خلاله النبأ المأساوي بعد اندلاع الحريق في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

وجاء في البيان: "بأثقل القلوب نؤكد نبأ فقدان حظيرتنا الليلة الماضية في حريق مروّع.. نشعر بامتنان عميق لعدم إصابة أي شخص أو حيوان، لكننا ما زلنا نندى ضياع سنوات من العمل الجاد و ذكريات حدثت في هذه الجدران".

وتابع: "لا يمكن للكلمات أن تصف الألم الذي نمر به، لكننا ممتنون للغاية لإدارة سيمبسونفيل للإطفاء وجميع رجال الإطفاء الآخرين الذين استجابوا لحالة الطوارئ، أنتم أبطال حقيقيون. ونحن أيضًا ممتنون جدًا لعدد لا يحصى من أفراد مجتمعنا الذين تواصلوا معنا خلال هذا الوقت. محبتكم ولطفكم تعني لنا العالم ".



وفقًا لـ WLKY News، تلقى رجال الإطفاء من إدارة إطفاء سيمبسونفيل مكالمة في حوالي الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي فيما يتعلق بإندلاع النيران، وقد حصلوا على مساعدة من مقاطعة شيلبي وإدارات مكافحة الحرائق في جنوب أولدهام.

وعلى الرغم من أن إخماد النيران يستغرق أكثر من ساعة، كانت هناك حاجة إلى ما يقرب من 30 رجل إطفاء ونصف دزينة من الشاحنات.

قال "بوبي كرافينز"، مساعد رئيس قسم الإطفاء في سيمبسونفيل: "إحدى المشكلات المتعلقة بالمنطقة الريفية هي دائمًا إمدادات المياه. للأسف في مناطق مثل هذه دون صنابير مياه، يتعين علينا نقل كل مياهنا بالصهاريج".

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