شبيه مستر بين عالق في منطقة موبوءة بالـ "كورونا".. ويعلّق "أشعر بالسعادة"!

توجّه النجم البريطاني "نايجل ديكسون" شبيه النجم الكوميدي روان أتكينسون الشهير بشخصية "مستر بين" إلى منطقة ووهان في الصين في عطلة استجمام قبل اندلاع المرض المميت، إلا انه وبعد انتشار المرض الخطير علق هناك في المنطقة.

ورفض الممثل الكوميدي البريطاني مغادرة ووهان والذهاب إلى الوطن بسبب مخاوف من انتشار المرض هناك وكشف بأنه لا يريد نشر الفيروس للآخرين.

وأصرّ نايجل بانه يشعر بالآمان والسعادة في الصين حتى أنه بدأ أعمالاً صغيرةً هناك وسط انتشار الفيروس وذلك لاستمرار حياته المهنية.

وخلال وقت سابق سافر نايجل إلى ووهان في رحلة لمشاهدة معالم المدينة ولمقابلة أصدقائه بمناسبة رأس السنة الصينية ولكن بعد انتشار الفيروس في المنطقة بشكل سريع قرر نايجل البقاء في ووهان بدلاً من العودة إلى المملكة المتحدة.

وصرّح نايجل حول ذلك بقوله: "إنه من الأناني ألا أذهب لمعرفة ما إذا كنت أمتلك الفيروس أم لا"، كما تابع قوله: "لا أعتقد بأن أي شخص يجب أن يكون خائفاً من الفيروس طالما أنه يتخّذ التدابير الوقائية، فنحن عائلة عالمية واحدة يجب علينا أن ندعم بعضنا البعض وأن ندعم الصين".

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