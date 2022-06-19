مسلسلات تركية جديدة ينصح بمشاهدتها في صيف 2022

مسلسلات تركية جديدة، وهو ما يبحث عنه عشاق الدراما التركية في هذه الفترة حيث تستعد القنوات التركية المختلفة لطرح العديد من المسلسلات التركية الجديدة وذلك عبر أوقات مختلفة خلال هذا الصيف، وتندرج هذه المسلسلات التركية التي بان أغلبها يدور في اطار كوميدي رومانسي وهي مسلسلات صيفية خفيفة

وبدأت القنوات التركية بطرح العديد من فيديوهات الدعائية للمسلسلات التركية المترقّبة والتي سيعرض أغلبها في شهر أيلول القادم خلال صيف عام 2022.

مسلسلات تركية جديدة ستعرض في صيف 2022 القادم:

1- مسلسل ليبقى سراً

بدأ عرض هذا المسلسل في 14 يونيو الماضي من هذا الشهر، وتدور قصة المسلسل حول شرطية ناجحة بشكل كبير في عملها تضطر للعمل مع شرطي آخر في عملية سرية جدًا، تتعلق بالكشف عن رئيس مافيا خطير، لذلك يقرر الثنائي الادعاء بانهما متزوجان

أبطال المسلسل:

سينم اونسال

خالد أوزغور ساري

إدريس نبي تاسكان

ايجه ديزدار

تاردو فلوردون

2- مسلسل أجمل منك

تدور أحداث هذا المسلسل في اطار كوميدي رومانسي بدأت عرض الحلقة الأولى منه في 7 يونيو الماضي ومذن عرض الحلقة الأولى منه وهو يحقق نسبة مشاهدة عالية جدًا ويعتبر واحد من انجح المسلسلات التركية الصيفية حتى هذه اللحظة

تدور احداث القصة حول طبيبة شابة تعمل في عيادة بسيطة في منطقة عنتاب وطبيب تجميل شهير في مدينة اسطنبول وتتقاطع الاحداث بينهما ليواجه الثنائي العديد من المشاكل

أبطال المسلسل:

جيمري بايسال

بوراك سيليك

ايبرو جوندوبي اوغلو

سيفينك اربولاك

جيم كورت أوغلو

بيرات ينيلماز

أوزان كايا أوكتو

بيريل كولجو

ميرف سين

بهار سوار

توغتشي كومرال

3- مسلسل الياقة المغبرة

سيعرض المسلسل التركي "الياقة المغبرة" على قناة فوكس التركية وتدور قصة المسلسل حول مجموعة من المراهقين في مدرسة ثانوية ويتطرق العمل إلى مشاكلهم الكثيرة

أبطال المسلسل:

سيرا بيرينتش

كاجلا سيمسك

أوزغور دانيال فوستر

إمري كيني

دولوناي سويسيرت

تايانش أيايدين

أولفي كاهياوغلو

نبيل ساين



4- مسلسل وقت الحب

سيعرض المسلسل يوم الاثنين 20 يونيو، على ان يعرض كل اثنين من كل اسبوع على atv التركية، وتدور قصة العمل حول علاقة فيروز وكان اللذين تتبدل حياتهما في أحد الأيام ويجدان نفسهما في مواجهة العديد من المشاكل من اجل انتصار الحب

أبطال المسلسل:

إلهان شين بدور كان

دينيز ايشين بدور فيروز

سيريناي أكتاش بدور ليلى

توبراك جان اديجوزال بدور فرحات

بيران سويسال بدور محمد

مطالب موجديجي بدور محسن

تشاغداش أونور أوزتورك بدور تانر

نعمت إيجون بدور زينب

5- مسلسل النار التي بداخلنا

حجز هذا العمل مكانه بين مسلسلات الصيف الا انه لم يتم الإعلان عن الموعد حتى الآن، وتدور أحداث العمل حول 4 شباب ناجحين ولديهم طموح كبير، يحاولون تحقيق احلامهم وتلتقي قصصهم بطرق مختلفة ما بين الحب والصداقة والعمل

أبطال المسلسل:

بوراك سيفينش

جيرين بندرلي اوغلو

إيبيك فيليز يازجي

أتاكان هوسغورن

جيزام أركان

دميرهان ديميرشي أوغلو

بيلجسو كورال



6- مسلسل اسمعني

سيعرض العمل على قناة star tv التركية، ويتطرق العمل بشكل خاص لقضية التنمر في المدارس، وبشكل خاص داخل احدى مدارس الأثرياء

أبطال المسلسل:

ربيعة سويتورك

بوراك جان

بيرك هاكمان

هيلين كانديمير

جانير توبشو

يليز أكايا

حمدي الب

ألبر أتاك



7- مسلسل آه أين

وهو مقتبس من فيلم تركي قديم يحمل نفس الاسم والفكرة وتدور أحداثه حول 3 شقيقات يذهبن لاكمال دراستهن في مدينة اسطنبول الا انهن يتجاهلن الدراسة فور وصولهن للمدينة ويخضن العديد من التجارب، وتقع واحدة من الشقيقات في حب شخص زير نساء لتواجه الشقيقات الـ 3 الكثير من المشاكل في المدينة التي تسرقهن من دراستهن

أبطال المسلسل:

اوكتاي تشوبوك

نيل كيسار

هيا حازم