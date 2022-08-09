مسلسلات تركية مدرسيّة.. تعيدك إلى مرحلة الشباب

تعتبر المسلسلات التي تتناول البيئة المدرسة من اكثر الاعمال التي تحظى بشعبية كبيرة خاصة بين فئة المراهقين، والشباب، وتشتهر هذه النوعية من الأعمال بشكل كبير في العالم

اما الدراما التركية فقد أصبحت تهتم بشكل كبير بهذا النوع من الأنواع في السنوات الأخيرة، وهناك الكثير من المسلسلات التركية المدرسية التي حققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية جدًا

قائمة أهم المسلسلات التركيّة المدرسيّة:

1- مسلسل اسمعني

هو مسلسل حديث يعرض حاليًا ويحقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية، ويروي العمل، قصة الطالبة "إكيم" التي تصدم سيارة صديقتها "ليلى" خلال ذهابها إلى المدرسة.

وتصاب ليلى بعد الحادث بالشلل من منطقة الخصر الى أسفل جسدها، وبينما الحي بأكمله يطارد السيارة الهاربة ، تدخل السيارة مباشرة إلى الثانوية لتبدأ الكثير من الأحداث المظلمة.

أبطال مسلسل اسمعني:

كانر توبكو

رابيا سويتورك

جوكتشي غونيس دوغروسوز

بيرك هاكمان

سمية أيدوغان

هيلين كانديمير

دورول بازان

يليز أكايا

ايتاك اوسون

فريدة شتين

حمدي ألب

أوتكو كوسكون

إليف كاكمان

بيرك حكمان

ياسمين بيركيش

جيمر أوزسيشمان



2- مسلسل الياقة المغبّرة

تدور أحداث المسلسل حول 4 طلاب من الطبقة الفقيرة، يقررون اقتحام حفل تخرج طلاب ثانوية من الطبقة الغنية، يتمكن شخص واحد من اقتحام الحفل.

ويكتشف أصدقائه لاحقًا انه توفي بعد وقوعه من فوق المبنى، ليقرروا اقتحام الحفل ومعرفة التفاصيل التي رافقت وافته وهل انتحر ام تم قتل

أبطال مسلسل الياقة المغبرة:

سيرا بيرينتش

كاجلا سيمسك

أوزغور دانيال فوستر

إمري كيني

دولوناي سويسيرت

تايانش أيايدين

أولفي كاهياوغلو

نبيل ساين

ايجام شالهان

جان بارتو اصلان

كاظم يشار



3- مسلسل دورية الثانوية

يدور الأحداث حول ضابط شرطة يتم تكليفه بمهمة التحقيق بالاعمال غير الشرعية لزعيم مافيا ويدرك ضابط الشرطة بأن الوصول اليه مستحيل فيتنكّر بهيئة طالب مدرسة من أجل اقتحام المدرسة الثانوية التي يدرس بها الولد لتبدأ العديد من الأحداث بقالب كوميدية

أبطال مسلسل دورية الثانوية:

بهار آشين

محمود شيفك

جوخان اتلاي

أسومان إبرو.

4- مسلسل المعلم

بدأ عرض مسلسل المعلم في 4 مارس عام 2020 على قناة فوكس وهو مقتبس من المسلسل الياباني (Mr Haiiragi's Homeroom).

وتدور احداث المسلسل حول وهي طالبة رياضية رويا حائزة على العديد من الجوائز، يدعي زملائها إنها تغش في إحدى المنافسات الرياضية، وتتعرض لتحرش لفظي في المدرسة، لتقرر انهاء حياتها بالانتحار، ويبدأ بعدها الأستاذ عاكف بـ إعطاء درس للطلاب.

أبطال مسلسل المعلم:

إيلكر قلعلي

جرن موراي

عفراء ساراتش أوغلي

سرحات كيليتش

سيركان كسكين

شريف إرول



5- مسلسل الأزهار الحزينة

تدور أحداث المسلسل حول خمسة فتيات مراهقات من دار الايتام يعيشوا معاً في غرفة واحدة في الميتم، ولكن تأخذ الاحداث تفاصيل اخرى عندما يتم نقلهم الى مدرسة أخرى لتنقلب حياتهم وتبدأ مرحلة جديدة من الأحداث والمغامرات

أبطال مسلسل الأزهار الحزينة:

ايبيك كارابينار

اوزغور شفيق

بيران داملا يلماز

هازار موتان

تشالا ارماك.

6- مسلسل عشق 101

يروي العمل قصة مجموعة من الشباب (إيدا وعثمان وسنان وكريم) يتعرض هؤلاء الطلاب للاقصاء بسبب تصرفاتهم وسلوكهم، ويقوم كل شخص بالمدرسة بنبذهم.

بالرغم من نبذ الجميع لهم تحاول معلمة واحدة حمايتهم ومساعدتهم، ويكتشف الشباب لاحقًا أنه سيتم نقل المعلمة، ويحاول الطلاب منعها من خلال جعلها تقع في الحب حيث انه بعد الزواج يمكنها اختيار المدرسة او المنطقة التي يمكنها العمل بها

أبطال مسلسل عشق 101: