مسلسلات تركية كوميدية.. لن تتوقّف عن الضحك

مسلسلات تركية كوميدية هناك العديد من هذا الطابع في الدراما التركية، وتمتاز المسلسلات التركية سواء الرومانسية أو الدراما أو حتى الأكشن بانها تتضمن في تفاصيل حلقاتها الطابع الكوميدية.

ولذلك يستمتع الجممهور بمشاهدة الدراما التركية وهي ما جعلها تتمكن من كسب جمهور كبير حول العالم.

وهناك الكثير من المسلسلات التركية الكوميدية التي حققت نجاحًا كبيرًا وأشاد بها الجمهور والواسع، والتي تميزت بعرض بعض القصص الرومانسية بقالب كوميدي

قائمة مسلسلات تركية كوميدية عائلية:

1- مسلسل ليلى والمجنون

تدور أحداث هذا المسلسل في اطار رومانسي حول صبي وفتاة ولدا في نفس المستشفى وفي نفس اليوم ويتم وضعهما في نفس السرير، لتستمر علاقتهما منذ الطفولة حتى الشباب ضمن العديد من الاحداث الرومانسية الكوميدية

أبطال المسلسل:

علي قطاي

أزغي آثار أوغلو

أحمد ممتاز تايلان

عثمان سونانت

2- مسلسل حصة الأخوة

يروي العمل قصة الشقيقان متين وعلي وهما سباكين غير متعلمان، علي أرمل ولكنه ما زال يتجول مع زوجته السابقة

متين مغرم بفتاة تعمل بالصيدلية لكنها لا تبادله الشعور، ولـ علي ومتين شقيقة تدعى فايزة تعمل في محطة الوقود.

يعيش متين وعلي وفايزة معًا بسعادة بالرغم من دخولهم في جدال مستمر وخلافات بشكل دائم على أسباب تافهة مما يعطي العمل قالب كوميدي

لإثبات موهبتهم لوالدهم العالم المجنون؛ يحاول متين وعلي صنع محرك ثوري يعمل بالبورون بدلاً من البنزين.

يتمكن الشقيقان بمساعدة شقيقتهم فايزة وفي وقت فراغهم من النجاح لتتغير حياتهم وحياة الحي الذي يعيشون به، ويأتي هذا النجاح بعد العديد من العقبات

أبطال المسلسل:

أحمد كورال

مراد جيمسير

سيدا باكان

3- مسلسل سلطات الوظائف

يتناول المسلسل احلام وطموحات الشباب من خلال 3 أصدقاء يعملون في التمثيل ويخططون لانتاج فيلم خاص بهم الا انهم لا يملكون المال الكافي لهذه الفكرة

ويبدأ الأصدقاء الثلاثة بالعمل في مهن مختلفة من اجل جمع المال لتحقيق حلمهم وانتاج هذا الفيلم وسط العديد من المواقف الكوميدية، عرض العمل في عام 2012

أبطال المسلسل:

أحمد كورات

مراد كيمكير

يليز شار

4-مسلسل الجانب الأوروبي

مسلسل كوميدي، عرض في عام 2004، ويدور حول أصلي التي تعمل محرر في مجلة أزياء تسمى الجانب الأوربي.

تمتلك عائلة اصلي مطعمًا ويدير المطعم شقيق أصلي، فولكان وتدور العديد من الأحداث بقالب كوميدي شيق حول المشاكل اليومية لهذه العائلة وللفتاة أصلي، بالاضافة لصراع سكان المدينة والقرية

أبطال المسلسل:

غالي بيرسل

ليفينت زوموكو

هالي كانيروغلو

5- مسلسل خمسة إخوة

يروي هذا العمل قصة خمسة اخوة شباب، وهم سعيد وناظم وطورجوت وأورهان وعزيز، يترك لهم جدهم قصر من الخشب لكي يعيشوا به، وتدور الكثير من الأحداث بقالب كوميدي بين هؤلاء الأشقاء الـ 5، خاصة بعد أن يقرر الشقيق الأكبر والمسؤول عنهم الزواج

أبطال المسلسل:

سيركان كسكين

عثمان سونانت

تانسو بيسير

نادر ساريباكاك

فاتح ارتما

6- مسلسل نصف كاذب

تدور أحداث مسلسل نصف كاذب حول شاب يدعى طارق يكذب على عائلته ويقوم ببعض التصرفات السيئة، فيقرر والده ان يحرمه من كل حقوقه ويجعله يعتمد على نفسه.

يبحث طارق عن وظيفة ويعمل سائق ابنة فتاة من اسرة غنية، لتبدأ الأحداث ضمن قالب كوميدي شيق

أبطال المسلسل:

بورتشين تيرزي اوغلو

صالح بادمجي

7- مسلسل حي الجنة

يتناول المسلسل التركي الكوميدي حي الجنة حياة الغجر وتدور أحداث العمل بين الراقصة الجميلة سلطانة وعازف الكمان فرحان اللذان يعيشان في احدى ضواحي اسطنبول

سلطانة وفرحان يحبان بعضهما بشكل كبير ويعيشان قصة حب مميزة الا ان العداء بين عائلتيهما يعكر صفو هذه العلاقة، ويحاول الثنائي التغلب على هذه المشكلة من أجل حبهما وسط العديد من الأحداث الكوميدية

أبطال المسلسل:

مجدات غيزين

مالك بايكال

علي شان

شاغلا شيغل

8- مسلسل الانتقام الجميل

يدور هذا العمل حول قصة الانتقام وسط احداث رومانسية وكوميدية، ويتناول مسلسل الانتقام الجميل قصة فتاة ثرية ومدللة وعادة ما تحصل على كل ما تريده تلتقي بـ فارس أحلامها، وتقرر الزواج منه

تشعر هذه الفتاة بالسعادة الكبيرة الا ان سعادتها تتحول إلى حزن بعد اختفاء الشاب في يوم زفافهما ويعود السبب في هروبه إلى ماضيها، ويظهر الشاب من جديد في حياة هذه الفتاة بعد سنوات لتقرر الانتقام على طريقتها الخاصة وسط العديد من الاحداث الرومانسية والكوميدية

أبطال المسلسل:

ليلي ليديا توغوتلو

فوركان أنديتش

شاغري شيتاناك

اليف شاكمان

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