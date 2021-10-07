مسلسل شقة الأبرياء سينتهي في العام القادم.. والسبب اراء" ايزغي مولا" السياسية!

حقق مسلسل "شقة الأبرياء" نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه، حيث تصدّر الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع عرض كل حلقة جديدة.

وتواجه بطلة المسلسل "فرح زينب" دعوى قضائية في تركيا، وذلك بعد أن قامت بشتم شاب يدعى موسى مُتهم بالاغتصاب وتم إطلاق سراحه مع غرامة مالية.

وكانت إيجي مولاي تواجه مطالبات بالحكم بالسجن عليها وذلك بعدما أبدت غضبها من القرارات الظالمة والحكم في تركيا على نفس القضية.

وبالرغم من نجاح المسلسل الكبير إلا انه هناك ادّعاءات غير مؤكدة بأن المسلسل سينتهي في بداية العام القادم وذلك بسبب آراء النجمة "ايزغي مولا" السياسية.

وكانت النجمة "ايزغي مولا" قد تدخلت في الشؤون السياسية حيث أثار هذا الشيء انزعاج القناة الحكومية التي تعرض المسلسل، مما ستتسبب بوقفه تماماً.

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