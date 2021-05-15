مسلسل Friends يعود في حلقة واحدة

توفر منصة "إتش بي أو ماكس" اعتبارا من 27 أيار (مايو) الجاري الحلقة الخاصة من "فريندز" التي يلتقي فيها مجددا نجوم المسلسل الستة بعد 17 عاما من توقفه، بوجود عدد من الضيوف بينهم جاستن بيبر وليدي جاجا.

وكان من المفترض أساسا أن توفر هذه الحلقة في نهاية أيار (مايو) 2020 بالتزامن مع إطلاق منصة "إتش بي أو ماكس" التي اشترت كامل حقوق مسلسل فريندز.

لكن تصوير الحلقة تأجل بسبب الجائحة، ولم يحصل في نهاية المطاف إلا الشهر الماضي في بوربانك في ولاية كاليفورنيا.

وإضافة إلى الممثلين الستة الذين تولوا الأدوار الرئيسة في المسلسل، يشارك في الحلقة الخاصة عدد من النجوم؛ كالمغني الكندي جاستن بيبر، وفرقة بي تي إس الكورية الجنوبية، ولاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، والمغنية ليدي جاجا، وفق ما أفاد به بيان صدر أمس الأول.



ونشرت "إتش بي أو ماكس" على الإنترنت، أمس الأول، إعلانا عبارة عن صورة من الخلف لأبطال المسلسل الستة وهم يمشون، مرفقة بعبارة "تلك التي يلتقون فيها مجددا"، وهي عنوان الحلقة، على غرار عناوين كل الحلقات السابقة التي كانت عبارة "ذي وان" موجودة دائما في مطلعها.

وحقق مسلسل فريندز (1994 - 2004) نجاحا هائلا وطبع جيلا كاملا من المشاهدين.

وأتاح عرضه عبر "نتفليكس" اعتبارا من 2015 للمنصة استقطاب جمهور جديد؛ ما يؤكد أن شعبية هذا المسلسل لم تتراجع.

وفي عام 2019، اشترت مجموعة وورنر ميديا أحد فروع مجموعة "أيه تي آند تي" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في الـ 20 عاما الأخيرة بسعر 425 مليون دولار على خمسة أعوام.

وباتت حلقات "فريندز" السابقة البالغ عددها 236 متوافرة على "إتش بي أو ماكس" اعتبارا من أيار (مايو) 2020.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة "فراييتي"، بأن الممثلين التاريخيين الستة، وهم أيضا منتجون تنفيذيون مشاركون في حلقة لمّ الشمل، تفاوضوا مع المنصة على أجور قدرها مليونان ونصف مليون دولار لكل منهم لتصوير هذه الحلقة فقط. ونشرت "إتش بي أو ماكس" على الإنترنت، أمس الأول، إعلانا عبارة عن صورة من الخلف لأبطال المسلسل الستة وهم يمشون، مرفقة بعبارة "تلك التي يلتقون فيها مجددا"، وهي عنوان الحلقة، على غرار عناوين كل الحلقات السابقة التي كانت عبارة "ذي وان" موجودة دائما في مطلعها.وحقق مسلسل فريندز (1994 - 2004) نجاحا هائلا وطبع جيلا كاملا من المشاهدين.وأتاح عرضه عبر "نتفليكس" اعتبارا من 2015 للمنصة استقطاب جمهور جديد؛ ما يؤكد أن شعبية هذا المسلسل لم تتراجع.وفي عام 2019، اشترت مجموعة وورنر ميديا أحد فروع مجموعة "أيه تي آند تي" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في الـ 20 عاما الأخيرة بسعر 425 مليون دولار على خمسة أعوام.وباتت حلقات "فريندز" السابقة البالغ عددها 236 متوافرة على "إتش بي أو ماكس" اعتبارا من أيار (مايو) 2020.وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة "فراييتي"، بأن الممثلين التاريخيين الستة، وهم أيضا منتجون تنفيذيون مشاركون في حلقة لمّ الشمل، تفاوضوا مع المنصة على أجور قدرها مليونان ونصف مليون دولار لكل منهم لتصوير هذه الحلقة فقط.