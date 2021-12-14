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مسلسل "Squid Game" يحصد أكبر عدد من ترشيحات "الجولدن غلوب" 2022

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:01
مسلسل لعبة الحبار
مسلسل لعبة الحبّار

تصدّر المسلسل الكوري "Squid Game" قائمة الترشيحات لجوائز غولدن غلوب لعام 2022، بعد النجاح الباهر الذي لاقاه.

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ترشيحات مسلسل Squid Game

ترشّح المسلسل الكوري "لعبة الحبّار" لجائزة أفضل مسلسل درامي خلال حفل جوائز غولدن غلوب.
كما حصل النجم الكوري "لي جانغ جاي" على ترشيح لجائزة أفضل ممثل من فئة المسلسلات الدرامية، أما النجم "يونغ سو" فقد ترشّح لجائزة أفضل ممثل مساعد في المسلسل الدرامي.

Squid Game يتصدّر محرك بحث جوجل لعام 2021 ونيتفليكس

وكان المسلسل قد تصدّر قائمة البحث على محرك جوجل لعام 2021 حيث حصل على نسبة الأعلى بحثاً بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ عرض الحلقة الأولى.
وتصدّر لعبة الحبار قائمة أفضل اعمال تلفزيونية على منصة نيتفليكس بنفس النجاح والأرقام القياسية التي حققها منذ بثه.

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نبذة عن مسلسل "لعبة الحبّار"

تدور أحداث المسلسل حول لعبة يلعبها مجموعة كبيرة من الأشخاص بدافع الحصول على الاموال لفك أزماتهم المالية، ولكن يحدث شيء غير متوّقع حيث يقتل الخاسر في هذه المسابقات.

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