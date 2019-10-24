مشاهير "بواعث الكربون".. بيل غيتس يتصدر القائمة وإيما واتسون البريطانية الوحيدة فيها

قام أكاديميون سويديون بعمل قائمة لأكثر من 10 أشخاص مشهورين في العالم وأثرهم في زيادة انبعاث غاز الكربون وذلك من خلال سفرهم بالطائرات الخاصة، استنداً إلى صور المشاهير وأعمالهم على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نجمة فيلم هاري بوتر "إيما واتسون" البريطانية الوحيدة المدرجة في القائمة حيث تحتل المرتبة العاشرة من حيث التأثير البيئي للاحتباس الحراري حيث أنها سافرت حوالي 14 مرةً في عام 2017 ولمسافة 42253 ميل وجميعها كانت على خطوط جوية مسجلة.

ومن خلال ذلك فإن إيما أثرت في زيادة الكربون بما يقارب 15.1 طن من ثاني أكسيد الكربون لوحدها أي ما يعادل ثلاث أضعاف المتوسط العالمي لجميع الأنشطة، على الرغم من عملها كمتحدثة باسم الأمم المتحدة والتي تدعو إلى مساعدة العالم ومكافحة عدم المساواة ووقف التغير المناخي.

ومن جهة أخرى فإن إيما تدعم مشاريع بيئية لتعويض ما تفعله في البيئة من زبيادة انبعاث الكربون، حيث أكد متحدث باسم النجمة بأنه تدفع لتعويض كل انبعاثات الكربون الذي تسببه من خلال سفرها الجوي لموقع ClimateCare.org

أما الملياردير بيل غيتس مالك شركة مايكروسوفت فقد تصدّر القائمة بترك أثر ما يقارب 1600 طن من ثاني أكسيد الكربون من خلال قيامه بـ59 رحلة عام 2017 وقطع مسافة 213,130 ميل معظمها على متن طائرته الخاصة، إلا أن بيل له العديد من المقالات والمحاضرات حول الاحتباس الحراري واستخدام وسائل النقل التي تزيد من هذه المشكلة.

النجمة باريس هيلتون كانت في المرتبة الثانية بمقدار 1260 طن من ثاني أكسيد الكربون، لتأتي بعدها النجمة جينيفر لوبيز 1051 طن من ثاني أكسيد الكربون.

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