مشاهير يحتفلون برمضان من كل عام.. ومحمد حديد وعائلته يتصدرون القائمة!

هناك العديد من مشاهير هوليوود الفخورين بتراثهم وبأصولهم الإسلامية والعربية وهم على الأغلب يستقبلون شهر رمضان ويحتفلون به كباقي الأمة الأسلامية والعربية.

وإليك قائمة بالمشاهير اللذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك:

1- هدى قطان



تحتفل خبيرة التجميل ذات الأصول العراقية في شهر رمضان من كل عام، وأعلنت عبر حسابها الخاص على "انستغرام" أنها تشارك في مبادرة #MonthOfGood والتي تعمل على تشجيع الناس لتوفير الطعام للعائلات المحتاجة.

وقالت هدى حول المبادرة: "عائلتي هي أهم شيء بالنسبة لي". "نحن نفعل كل شيء معًا ، لكن خلال شهر رمضان نأخذ الوقت الكافي لتكريس المزيد من الوقت لتقدير بعضنا البعض."

2- زين مالك



يحتفل المغني زين مالك والعضو السابق في فرقة One Direction بشهر رمضان المبارك، حيث ينشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بداية كل شهر رمضان برفقة والدته، كما أنه ذكر أنه قرأ القرآن ثلاث مرات.

3- حليمة عدن



تعد حليمة عدن من اوائل عارضات الأزياء المحجبات والتي عملت مع علامات تجارية مشهورة، وتحتفل بشهر رمضان من كل عام وذلك من خلال حديثها عن الإيمان.

4- إيمان عبد المجيد



تغرّد عارضة الأزياء الصومالية دائماً عبارات التهنئة لمعجبيها عبر حسابها الخاص على "تويتر" خلال شهر رمضان، ولكن لم تشارك الكثير عن تجربتها خلال هذا الشهر.

5- دي جي خالد



اشتهر النجم دي جي خالد بأغانيه الفردية الشهيرة وتعاونه مع مطربين من جميع انحاء العالم وكان دي جي خالد واضحاً بشأن عقيدته حيث يشارك مقاطع فيديو لابنه وهو يسمع الآذان الإسلامي للصلاة.

6- محمد حديد



توجّه رجل الأعمال محمد حديد ووالد كل من عارضات الأزياء جيجي وبيلا حديد لحسابه الخاص على "انستغرام" في بداية الشهر الكريم، وكتب منشور: "رمضان كريم من عائلة حديد".

7- شانينا شايك



تمنت عارضة الأزياء شانينا شايك لمتابعينها عبر حسابها على "انستغرام" في الشهر الماضي رمضان كريم، وبالرغم من أصولها المختلطة فهي مسلمة نشأت على يد والدها السعودي الباكستاني وأمها الليتوانية الأسترالية، إلا انها قدّمت حياتها المهنية للمراة المسلمة في عالم الأزياء.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: