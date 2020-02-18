مضيفة طيران نسخة طبق الأصل عن ميغان ماركل..شاهد الصور واحكم بنفسك!

صُدِم محبو الممثلة الأمريكية السابقة "ميغان ماركل" بالشبه الكبير الذي يجمعها بمضيفة الطيران "كريستين ماثيس"، التي تعمل في الخطوط الجوية الأمريكية.

وفق ما نقله موقع "إكسبرس"، تستفيد الآنسة "كريستين ماثيس" من شبهها بدوقة ساسكس "ميغان ماركل"، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" منشور كتبت فيه: "أن أقارن بشخصية مشهورة بشكل يومي أمر أواجهه في أغلب الأحيان.. إنه أمر ممتع ومهم".

وتابعت: "لا أقول أني أشبهها تمامًا، لكن أرى الشبه بيننا"

واختتمت منشورها برسالة محبة، كتبت فيها: "أرجوكم تعاملو بلطف مع الآخرين، أحاول قدر الإمكان نشر الإيجابية بدل الكراهية، افعلوا المثل".

وقالت "كريستين"، التي تعمل لدى شركة طيران JetBlue في الولايات المتحدة: "بدأوا يخلطون بيني وبين ميغان قبل سنوات، حينما كنت أعمل في الدرجة الأولى.. ففي بعض الأحيان يسوقفني الركاب، ثم يشيون إلى شبهي بتلك الفتاة في مسلسل Suits".

وأوضحت "كريستين" أنها في ذلك الوقت لم تكن تعلم من هي "ميغان"، فأجرت بعض الأبحاث عبر موقع "غوغل" ليتبين أنها شخصية فائقة الجمال، وقالت: "إني أرى الشبه بيننا خاصة أننا من أعراق مختلطة، فوالدي أمريكي-إفريفي من أصول إيطالية، ووالدتي أمريكية- إفريقية".

واستذكرت "كريستين" موقفًا طريفًا وقع لها في المطار حينما استوقفها رجال الأمن أثناء سفرها من لوس أنجلوس إلى نيويورك معتقدين أنها الدوقة، ولم يصدقوا أنها ليست هي لحين رؤية جواز سفرها. كما أن بعض ركاب الطائرة يسألونها عن أسباب عملها كمضيفة طيران رغم زواجها من الأمير "هاري".

ولا تعد "كريستين" الشبيهة الوحيدة بـ"ميغان"،فقد نشرت سيدة تدعى "أكيشا لاند" صور لطيفة تجمعها بابنتها الصغيرة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث تظهران بأزياء مُطابقة مُرتديات تيشيرت أسود مطبوع عليه كلمة "حب".

ولم تكن تتوقع "أكيشا" أن صورتها كأم وابنتها قد تلقى صدًا كبيرًا، إذ انهالت التعليقات المُشيرة إلى الشبه الواضح بينها وبين "ميغان"، فكلتاهما تمتلكان رسمة ولون العيون ذاتها، البشرة السمراء الفاتنة، والشعر البني الغامق.

وعلَّق أحد المستخدمين مندهشًا: "لقد ظننت أنكِ ميغان وأعتقد أنّ المئات قد ظنوا ذلك أيضًا"، بينما تساءل آخر: "هل يخبرك الناس طوال الوقت عن الشبه الكبير بينك وبين ميغان؟".

كما أثارت عارضة الأزياء للمقاسات الكبيرة "إريكا لورين" صدمة الجمهور، بفضل تطابق ملامحهما، وليس هذا فحسب لكنها أيضاً من أب أبيض وأم سمراء مثله.