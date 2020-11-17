معركة أنجلينا جولي والقاضي تنتهي بفشلها.. زوجها ثم أصبح عدوها!

فشلت النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" من استبعاد القاضي عن قضية طلاقها من زوجها السابق النجم العالمي "براد بيت"؛ بسبب علاقته التجارية المزعومة مع محامي زوجها السابق.

قضت المحكمة العليا في كاليفورنيا في مقاطعة أورانج بأن "القاضي جون أوديركيرك مؤهل للعمل كقاضي مؤقت في هذه القضية. لذلك حالة عدم الأهلية مرفوضة "، وذلك بحسب الوثائق القانونية التي حصلت عليها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قدمت "أنجلينا جولي" طلبًا ادعت فيه أن القاضي فشل في الكشف عن القضايا التي أظهرت العلاقة الحالية والمستمرة والمتكررة بينه وبين الفريق القانوني لزوجها السابق.









ورد "أودركيرك" على اتهاماتها، وكتب في وثائق المحكمة السابقة: "إن الاعتراض على خدمتي المستمرة لا يغير قدرتي على عرض وتقييم الأدلة المقدمة من كلا الجانبين بموضوعية وتطبيق القانون بنزاهة".

وأشار أن "جولي" فشلت في إثبات أي شكل من أشكال التحيز في القضية.

وفي وقت لاحق، كشف أن "أنجلينا" و"براد" تعرفا بالفعل على القاضي لسنوات عديدة وكان هو الشخص المسؤول عن تزويجهما في فرنسا عام 2014، فقد كان من بين الأشخاص القلائل الذين حضروا حفل الزفاف.

وتسعى "جولي" في الحصول على الحضانة الكاملة لأطفالها، بينما يطالب "بيت" الحضانة المشتركة وهو ما ترفضه طليقته؛ إذ توَّد السفر والاستقرار هي وأطفالها في لندن، لكن الحضانة المشتركة تعني تواجد أطفالها في مدينة لوس أنجلوس.